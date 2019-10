Nieuwe HBO-reeks verkent universum ‘Game of Thrones’ SDE

30 oktober 2019

08u53

Bron: ANP 0 TV Enkele uren nadat bekend raakte dat HBO een prequel van ‘Game of Thrones’, met onder meer Naomi Watts, geschrapt heeft, maakte de betaaltelevisiezender bekend dat een andere reeks die zich in hetzelfde universum afspeelt, wél groen licht krijgt. De serie kreeg de titel ‘House of the Dragon’.

‘House of the Dragon' zal gaan over House Targaryen, een van de families uit ‘Game of Thrones’. De reeks zal zich evenwel 300 jaar eerder afspelen. George R.R. Martin, auteur van de boeken waarover de ‘Game of Thrones’-serie gaat, werkt mee aan de nieuwe reeks, samen met scenarist Ryan Condal. ‘House of the Dragon’ zal tien afleveringen tellen. “Het universum van ‘Game of Thrones’ is zo rijk aan verhalen", vertelde Casey Bloys, voorzitter van de programmering op HBO. “We kijken ernaar uit om de oorsprong van House Targaryen en de eerste dagen van Westeros te onderzoeken met Miguel (Sapochnik, regisseur die ook al aan ‘Game of Thrones’ meewerkte, red.), Ryan en George.”

Er is nog geen releasedatum bekend. De fans zullen het wel kunnen bekijken op HBO Max. Dat platform zal beschikbaar zijn vanaf mei 2020 in de Verenigde Staten aan 14,99 dollar per maand.