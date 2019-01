Nieuwe film met Matteo Simoni en ‘Over Water’ genomineerd voor Amerikaans filmfestival MVO

24 januari 2019

11u00 0 TV Vier Vlaamse producties hebben een uitnodiging op zak voor het Cinequest Film & Creativity Festival, een toonaangevend Amerikaans festival dat jaarlijks plaatsvindt in San Jose, de hoofdstad van Silicon Valley. Het gaat om de speelfilm ‘Trio’ van Matteo Simoni, Ruth Beeckmans en Bruno Vanden Broecke en de VRT-reeksen ‘Undercover’, ‘Over Water’ en ‘Taboe’.

‘Trio’ is een filmadaptatie van het theaterstuk ‘Hechten’ van Stefaan van Brabandt, waarmee Matteo Simoni, Ruth Beeckmans en Bruno Vanden Broecke in 2016 door Vlaanderen toerden. De film krijgt op Cinequest zijn Noord-Amerikaanse première als onderdeel van de Official Dramatic Feature Competition.

‘Trio’ vertelt het verhaal van Wim, een eenzame, neurotische boekhouder die worstelt met een depressie. Zijn halfbroer en tegenpool Gert probeert hem op te beuren met een niet zo alledaags cadeau: Lise, een grofgebekte escorte die lang verloren gevoelens in Wim losmaakt. Ze praten, lachen, dansen... maar ze zijn niet alleen. Gert is eveneens betoverd door de eigenwijze, intrigerende Lise. De paringsdans begint. Een onwaarschijnlijk trio ontstaat. Voor het eerst heerst er rivaliteit tussen de broers. Een uur lang is Lise van hen. Daarna is alles anders.

VRT-reeksen

Naast Trio zijn ook drie Vlaamse tv-producties geselecteerd voor de Official Television Spotlight and Competition van Cinequest: ‘Undercover’, ‘Over Water’ en ‘Taboe’.

In ‘Undercover’ spelen Tom Waes en Anna Drijver twee agenten met een gevaarlijke missie. Hun target is de Nederlander Ferry Bouman, één van de grootste XTC-producenten ter wereld. Hij woont in een villa in Limburg, maar zit tijdens de weekends en vakanties in een chalet op een camping vlakbij zijn huis. De Belgische politie installeert twee undercoveragenten, een man en vrouw die een koppel moeten spelen, op de camping om contact te leggen en het XTC-netwerk te infiltreren.

‘Over Water’ gaat over de voormalige tv-ster John Beckers, die van zijn vrouw Marjan en hun twee kinderen een allerlaatste kans krijgt om zijn leven weer op de rails te krijgen. Na een verblijf in de ontwenningskliniek gaat hij met vernieuwde moed aan de slag in de haven, bij het familiebedrijf van zijn schoonvader. John vecht tegen zijn oude demonen en tegen nieuwe verleidingen en komt al snel in het circuit terecht van de gevaarlijkste en lucratiefste handel aan de dokken: cocaïne.

Tot slot is ook tv-reeks ‘Taboe’ op Cinequest te zien. In ‘Taboe’ lacht Philippe Geubels met mensen waar je eigenlijk niet om mag lachen: mensen met een ongeneeslijke ziekte of met een fysieke beperking, blinde en slechtziende mensen, mensen met obesitas, mensen in armoede, holebi’s, mensen met een andere huidskleur of met een psychische kwetsbaarheid. Geubels nodigt deze mensen uit, luistert naar hun verhalen en gevoeligheden en brengt vervolgens een comedy-set over het thema met zijn nieuwe vrienden prominent op de eerste rij van een zaal vol lotgenoten.