Nieuwe ‘Familie’-webserie ‘Gestrikt’ belooft duistere kerst voor Rudi en Zjef LV

23 december 2019

17u02 0 TV ‘Familie’-kijkers worden deze kerst beloond met een extra cadeautje. Vanaf maandag 23 december loopt de webserie ‘Gestrikt’ op VTM GO. Daarin trekken Rudi en Zjef op kerstweekend naar een vakantiehuisje, maar dat neemt een onverwachte wending.

Het verhaal van ‘Gestrikt’ begint met Zjef en Rudi die op kerstweekend vertrekken naar een vakantiehuis in de natuur. Wanneer het koppel daar aankomt en zich installeert, wordt Zjef plots gegrepen door een man in kerstmanpak. Wie de man is, en wat daarna gebeurt, zal in de 7 afleveringen duidelijk worden. Die zijn vanaf maandag 23 december tot en met dinsdag 31 december te zien op VTM GO.

Acteur Jan Van den Bosch (Zjef) is alvast enthousiast. “Ik spring altijd een gat in de lucht als ik voor zo’n webserie wordt gevraagd. Dat was vorig jaar al met de zomerreeks ‘Tour de Zjef’. En nu ook weer met ‘Gestrikt’.”