Nieuwe Facebook-accounts, psychologen en zware boetes: zo ziet wurgcontract van 'Temptation Island' er uit DBJ

16 maart 2018

12u35

Bron: Shownieuws 4 TV Dit tiende seizoen van 'Temptation Island' is het succesvolste tot nog toe. Maar wat als je als deelnemer plots niet meer op televisie wil verschijnen? Of je wil de media de afloop vertellen om daar munt uit te slaan? Dit staat er in het contract van alle deelnemers.

Het Nederlandse shownieuws kon één van de geheime contracten, die de Nederlandse zender RTL opstelt, inkijken. En wat blijkt? Deelnemers kunnen zich maar beter aan de afspraken houden.

10.000 euro boete

Allereerst moeten de kandidaten zweren altijd eerlijk te antwoorden op de vragen die ze krijgen, wat zijn of haar mentale toestand ook is. Bovendien moeten de deelnemers voor het seizoen begint, ook nieuwe accounts maken op sociale media. Alle berichten die ze daarop delen, moeten door de productie goedgekeurd worden. Bij een overtreding ligt de deelnemers een boete van 10.000 euro te wachten.

“Net als in de sport, hebben programma’s ook spelregels", laat de Nederlandse zender RTL weten. '‘Temptation Island’ is een grote reality-productie waarbij wij de spelregels vastleggen in een deelnemerscontract. Enerzijds om het programma en de ontknoping te beschermen, anderzijds om de kandidaten te beschermen en heldere afspraken te maken waar zowel zij als de producent en RTL indien nodig op kunnen teruggevallen."

24/7 beschikbaar

Volgens de Nederlandse zender verschilt het contract van deelnemers van 'Temptation Island' niet erg veel met dat van andere televisieprogramma's die met kandidaten werken. "Veel belangrijker nog dan het contract is het onderling overleg", verklaart de zender. "Voor de producent en de zender is dat te allen tijde leidend." Denk bijvoorbeeld aan verleidster Yana Daems, die dit seizoen na onderling overleg met de productie vroegtijdig het eiland verliet. "Bovendien zijn er verschillende contactpersonen en op ‘Temptation Island’ zit ook een speciale kandidatenbegeleider, die 24/7 beschikbaar is", klinkt het bij RTL. "We moedigen kandidaten ook altijd aan om daarvan gebruik te maken."

Psycholoog

Er is staat voor de deelnemers ook altijd een psycholoog ter beschikking. "Die kan altijd beslissen of een kandidaat wel of niet in staat is om voor de camera te verschijnen. Zijn advies gaat altijd boven contractuele afspraken", aldus RTL. "Contracten worden elk seizoen onder de loep genomen en indien nodig aangepast zodat ze aansluiten bij de veranderingen in de media. Denk bijvoorbeeld aan de ontwikkelingen in social media en de impact daarvan op de betrokken partijen.”