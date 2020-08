Nieuwe docuserie ‘Justice 4 All’ volgt enkele topadvocaten: “Verkrachting, wapenhandel en moord: voor deze meesters is het schering en inslag” MVO

03 augustus 2020

11u52 0 TV In ‘Justice 4 All’ tonen zeven strafpleiters hoe het eraan toe gaat achter de schermen van een rechtszaak. Afpersing, verkrachting, wapenhandel en moord: voor deze meesters is het schering en inslag. De nieuwe docuserie is vanaf 3 augustus gedeeltelijk te zien in Play & Play More en later op VIER.

Rechtsprogramma’s zijn tegenwoordig schering en inslag in het Vlaamse televisielandschap. ‘Justice 4 All’ filmde een kant van het Belgisch gerechtssysteem die minder bekend is: het onthutsende dagelijkse leven van Vlaanderens topadvocaten. Deze zeven zwaargewichten van de balie verdedigen potentiële moordenaars, nemen gangsterpraktijken onder handen en komen regelmatig in contact met gevaarlijke drugsbendes.

In de eerste aflevering volgt men meester Pol Vandemeulenbroucke – de ‘enfant terrible’ van de Antwerpse advocaten die zijn client bijstaat in correctionele rechtbank. De man werd jarenlang bedreigd en afgeperst en is veroordeeld voor poging tot moord. Meester Mounir Souidi bezoekt dan weer een client in de gevangenis van Leuven: een notoir pornoproducent.

Afleveringen 1 tot 4 van ‘Justice 4 All’ kan je vanaf 3 augustus in Play & Play More bekijken. Het tweede deel (afl. 5 tot 8) is vanaf 17 augustus te zien in Telenet Play & Play More.