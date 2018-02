Nieuwe documentaire belicht andere kant van Netflix-hit 'Making a Murderer' Annabel van Gestel

25 februari 2018

13u10

Bron: AD.nl 0 TV Goed nieuws voor fans van de Netflix-hit Making a Murderer: er komt niet alleen een nieuw seizoen van de serie, ook komt er een nieuwe documentaire die de andere kant van het verhaal laat zien. De aanklagers in de zaak tegen de veelbesproken Steven Avery worden aan het woord gelaten.

De nieuwe documentaire gaat Convicting a Murderer heten en wordt niet geproduceerd door Netflix. Er wordt nog gezocht naar een kanaal dat de serie gaat uitzenden. De serie wil de andere kant laten zien van het proces tegen Avery, een Amerikaanse man die onterecht veroordeeld werd voor een verkrachting, daar elf jaar voor in de gevangenis zat en een paar jaar na zijn vrijlating aangeklaagd werd voor moord.

Filmmaker Shawn Rech, verantwoordelijk voor de nieuwe serie, wil een bredere kijk bieden op de zaak door beide kanten te belichten. "Toen 'Making a Murderer' werd geproduceerd, konden of wilden de aanklagers niet bijdragen aan de serie. Hierdoor werd het een eenzijdig verhaal", vertelt Rech in een verklaring. "Deze docu-serie zal de beschuldigen van fouten van de politie in een breder perspectief zetten." Het is nog niet duidelijk wanneer de nieuwe serie klaar zal zijn en uitgezonden wordt.