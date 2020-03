Nieuwe coronadag? Nieuw record voor ‘Het Journaal’ MC

19 maart 2020

15u15 0 TV Voor de derde dag op rij verbreekt de VRT-nieuwsredactie een absoluut record. Nadat het ‘Extra Journaal’ dinsdagavond zo'n 1,57 miljoen kijkers trok, stemden woensdagavond 1,58 miljoen Vlamingen af op ‘Het Journaal’ van 19 uur. Op hetzelfde moment scoorde ook ‘VTM Nieuws’ alweer heel erg goed met 892.000 kijkers, zonder evenwel een record te breken. Beide bulletins samen waren goed voor 88,5% marktaandeel bij kijkers ouder dan 4 jaar. Met andere woorden, van alle kijkers stemden 9 op 10 af op een nieuwsprogramma.

Op Canvas blijven ‘Terzake’ en ‘De Afspraak’ ook opvallend goed scoren. De Afspraak’ zat met 397.000 kijkers, ‘Terzake’ haalde 345.000 kijkers. En ook VIER pikte zijn graantje mee. Na de fletse start, dinsdagavond, haalde ‘#corona2020’ woensdag 181.000 kijkers.

In de niet-coronasfeer was de ‘Kampioenen’-film, naar aanleiding van het overlijden van Johny Voners goed voor 981.000 kijkers. Staf Coppens haalde met de start van ‘Dat Belooft Voor Later’ op VTM 524.000 fans. ‘The Sky is the Limit’ was op VIER goed voor 327.000 kijkers.