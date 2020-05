Nieuwe beelden: Netflixreeks van makers ‘La Casa de Papel’ belooft sensationeel te worden Redactie

15 mei 2020

18u21

Bron: AD 22 TV De nieuwe dramaserie ‘White Lines’, van de makers van ‘La Casa de Papel’ en ‘The Crown’, wordt er eentje om vanaf het puntje van je zetel te bekijken. Vandaag gaf Netflix de tweede trailer van de tiendelige reeks vrij, op de dag dat de streamingdienst de serie online zette.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

‘White Lines’ gaat over Zoë, de zus van dj Axel, die 20 jaar na de verdwijning van haar broer terugkeert naar Ibiza, het eiland waar zijn lijk is gevonden. Haar onderzoek leidt haar door een wereld van dansclubs, leugens en cover-ups. Op een plek waar mensen graag hun grenzen opzoeken, wordt ze zelf ook geconfronteerd met haar eigen donkere kanten.

Uit de tweede trailer blijkt dat Zoë's broer niet meer de persoon is die ze kende. Ook komt ze in de problemen als ze gepakt wordt met zeven kilo coke in de achterbak van haar auto. De hoofdrol is voor Laura Haddock, bekend uit ‘Guardians of the Galaxy’ en ‘Transformers: The Last Night’.

Lees ook:

Steeds meer streamingdiensten: maar hoe moet je ze bekijken?

‘Keeping Up With The Kardashians’ binnenkort op Netflix te zien