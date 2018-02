Nieuwe baas: Olivier Goris gaat Eén en Canvas leiden MC

26 februari 2018

17u34

Bron: VRT 0 TV De VRT actualiseert de leiding van Eén en Canvas. Olivier Goris wordt manager van beide netten. De voorbije jaren hebben Eén en Canvas met succes hun eigen identiteit scherper gesteld en werden ze opnieuw meer aanvullend voor elkaar. De samenwerking tussen beide netten is de afgelopen maanden intensiever geworden. Met het team van Eén en het team van Canvas gaat Olivier Goris verder op deze ingeslagen weg.

“Eén en Canvas behouden elk hun eigen identiteit”, legt Peter Claes, algemeen directeur Media en Productie, uit. “Eén voelt en voedt de hartslag van Vlaanderen en is meer dan ooit de zender die mensen verbindt. Canvas neemt op z’n eigen verdiepende manier een unieke plaats in het Vlaamse medialandschap in.”

“Deze nauwe samenwerking tussen Eén en Canvas is een logische stap. We geloven dat beide merken zich vandaag vanuit één overkoepelende blik beter kunnen wapenen voor de uitdagingen van de toekomst. Die uitdagingen zijn divers: Hoe kunnen we met een beperkter budget onze opdracht als openbare omroep maximaal vervullen? Hoe kunnen we alle Vlamingen blijven bereiken, ook al gebruiken ze media soms op een andere manier? Hoe kunnen we onze impact behouden met steeds meer internationale concurrentie? Door een wisselwerking van talent en kennis verzekeren we bovendien het kwalitatief hoge niveau dat de Vlaming van beide netten verwacht.”

“Sinds november ben ik nauw betrokken bij de werking van Canvas”, zegt Olivier Goris. “Ik ontmoette er een straffe ploeg, samen hebben we nagedacht over de sterktes van Canvas en hoe we die verder kunnen ontwikkelen. Door intensief samen te werken met medewerkers van zowel Eén als Canvas voelden we elke dag de kracht van die synergie. Canvas heeft een unieke positie in het Vlaamse medialandschap. Het blijft ook in de toekomst een heel belangrijk net. Ik kijk er naar uit om dit mee vorm te geven.”

“Olivier Goris heeft een uitzonderlijk creatief inzicht en kan als geen ander makers inspireren en begeleiden. Hij kan verder bouwen op zijn successen bij Eén en zijn jaren ervaring als tv-maker en creatief directeur bij Woestijnvis”, voegt Peter Claes toe. “Na enkele maanden van kruisbestuiving ben ik tevreden dat we zijn rol als netmanager van Eén en Canvas kunnen bekendmaken.”