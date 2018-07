Nieuwe 'American Horror Story' heet 'Apocalypse' SD

Bron: ANP 1 TV De makers van de hitserie 'American Horror Story' hebben enkele details over het nieuwe seizoen bekendgemaakt. De achtste reeks gaat 'Apocalypse' heten en is vanaf 12 september te zien in de Verenigde Staten.

De makers openbaarden een griezelige knalrode afbeelding met daarop een baby en een zwarte hand met lange nagels.

Zeker is dat de cast bestaat uit Sarah Paulson, Evan Peters (die beiden tot nu toe in alle seizoenen meespeelden), Kathy Bates, Billie Lourd en Adina Porter. Eerder dit jaar werd al bekend dat de Britse actrice Joan Collins (85) de speciale gast van het seizoen is.

Waar het verhaal over gaat, wilde maker Ryan Murphy nog niet zeggen. Hij zei op de Comic-Con-beurs in San Diego dat fans kunnen rekenen op een "crossover" tussen de seizoenen 1 (Murder House) en 3 (Coven) die zich afspeelt in de nabije toekomst. Hij beloofde dat het seizoen een "grote gebeurtenis" in aflevering 5 heeft, aldus Deadline.