Nieuwe afleveringen 'Het gezin': authentieke verhalen uit het leven gegrepen SD

17 mei 2018

12u51 0 TV Binnenkort kunnen kijkers bij Eén genieten van nieuwe afleveringen van 'Het gezin'. De docureeks pikt in op de levens van vijf gezinnen uit het eerste seizoen.

Tijdens het maken van de eerste reeks ontdekte productiehuis Geronimo dat er nog veel straf materiaal beschikbaar was. De zin om hiermee nog een vervolg te maken, was groot en de beelden werden aangevuld met nieuwe opnames. Deze nieuwe afleveringen volgen opnieuw de familie Dolet uit Kontich, het gezin Tynes uit Antwerpen-Berchem, Jef Vandenweghe uit Loppem, veldrijdster Laura Verdonschot uit Lommel, en het nieuw samengestelde gezin Rotsaert-Schotte uit Hansbeke.

Een speciaal ontwikkeld camerasysteem in hun woning en auto legt de kleine en grote momenten vast zonder dat hun dagelijkse leven erdoor beïnvloed wordt. De reeks pikt de draad van het eerste seizoen verder op en geeft een inkijk in hoe het de gezinnen intussen is vergaan. Voor elk van hen zijn het bijzondere maanden met grote veranderingen: zo gaat de dochter van Jef trouwen, krijgt het gezin Tynes een eerste recensent over de vloer in hun restaurant, en is de familie Dolet op zoek naar een nieuwe woning.

Eén en Geronimo werken intussen aan een tweede seizoen van 'Het gezin'.

Het gezin Vandenweghe (Loppem)

Jef (94) woont samen met zijn hond Beau en zijn kat Poes in zijn huis in Loppem. Hij bracht het grootste deel van zijn leven door in Afrika als gezondheidswerker, heeft een zoon en dochter die in het buitenland wonen, en twee dochters die helpen waar ze kunnen, zodat Jef alleen kan blijven wonen.

Jef kijkt op tegen de trouw van zijn dochter Lieve. Hij is blij dat ze trouwt, maar op zijn gezegende leeftijd van 94 jaar vindt hij niet dat hij daarbij aanwezig moet zijn. Dat is buiten Lieve gerekend, die hem zelfs in een kostuum hijst. Na de trouw wacht Jef een verrassing: de taxichauffeur die hem ophaalt, heeft net als hij in Congo gewoond.

Het gezin Rotsaert-Schotte (Hansbeke)

Katrien en Sam vormen een nieuw samengesteld gezin. Ze hebben beiden al twee kinderen uit een eerdere relatie. Quinten (12) en Matt (12) zijn intussen beste vrienden geworden en zitten samen in de klas. Jules (8) en Renée (6) vervolledigen het gezin. Katrien en Sam willen meer structuur in hun nieuw samengestelde gezin. De vier kinderen krijgen striktere regels opgelegd. Als de vier allemaal bij hun andere ouders zijn, is het plots ongewoon rustig in het huis.

Het gezin Dolet (Kontich)

De roots van Mireille en Raphael liggen in Angola en Congo. Intussen wonen ze in Kontich met hun zes kinderen. Omdat Mireille nachtwerk doet in een rusthuis, neemt oudste dochter Nadège (25) vaak het huishouden van het gezin op zich. Het gezin is op zoek naar een nieuwe woning. Het succes van hun zoon Jossue zou dat proces wel eens kunnen versnellen. Nu hij jeugdinternational is, krijgt hij het bezoek van een spelersmakelaar.

Het gezin Tynes (Antwerpen)

Timothy (30) en Lynn (25) hebben hun eigen restaurant geopend in Antwerpen en hebben het eerste testdiner achter de rug. Ze leggen de lat voor Atelier Maple erg hoog, en dat legt een enorme druk op hun relatie. De gemoederen laaien dan ook hoog op in de aanloop naar de opening. Als de eerste recensent aan tafel aanschuift, is de spanning te snijden.

Het gezin Verdonschot (Lommel)

Ten huize Verdonschot draait alles om de carrière van dochter Laura (19), die professioneel veldrijdster is. Na haar verrassende tweede plaats op het Belgisch Kampioenschap veldrijden is Laura plots een bekendheid geworden. Ze wordt nu bij de favorieten voor het wereldkampioenschap bij de beloften gerekend. De verwachtingen zijn torenhoog, maar een val tijdens de verkenning van het parcours haalt het zelfvertrouwen van Laura helemaal onderuit.

'Het gezin': donderdag 31 mei en 7 juni om 20u35, donderdag 14 juni om 21u op Eén.