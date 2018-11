Nieuwe aflevering ‘Dancing With The Stars’ wordt een ‘Thriller’ EDA

01 november 2018

12u20

Bron: VIER 0 TV Morgen, op Allerzielen, staat de derde aflevering van ‘Dancing With The Stars’ volledig in het teken van Halloween. Van het duistere decor en de grimmige muziek tot de meest angstaanjagende dansoutfits, de deelnemers leggen hun ziel bloot in een huiveringwekkende dans. De show openen doen de BV’s op een echte Halloween-klassieker: ‘Thriller’ van Michael Jackson.

James Cooke wekt de show tot leven als professor Frankenstein met een giftige tango op ‘Toxic’ van 2Wei. Zijn maatje Karen Damen kruipt in de huid van een levensechte porseleinen pop, die een Weense wals danst op ‘You Don’t Own Me’ van Grace. De naam Kerkhofs was nog nooit zo toepasselijk: Nicole ‘Kat’man houdt het mysterieus met een Eyes Wide Shut-masker en een paso doble op ‘Carmen’ van Stromae.

Peter de killer clown

Peter Van Asbroeck komt als killer clown uit de kleedkamer en gaat met een broadway jazz voor een killer performance op de ‘Despacito’-versie van Scott Bradlee’s Postmodern Jukebox, Mandy Gonzalez, Tony DeSare.

Elodie Ouedraogo laat het beest in haar los met een freestyle op ‘Monster’ van Eminem ft. Rihanna en Fabrizio zet zijn vampierentanden deze week in een moderne dans op ‘Came Here For Love (accoustic)’ van Sigala & Ella Eyre.

Fabrizio verleidt aan de piano

Daarnaast leert Vlaanderen ook zijn romantische kant kennen. Wat veel mensen niet van hem weten, is dat hij heel goed piano kan spelen. Fabrizio kent maar liefst 100 nummers uit zijn hoofd, die hij zichzelf helemaal zelf heeft aangeleerd. En over piano gesproken, ook Ian Thomas en zijn danspartner Natascha gebruiken hun klauwen op de piano voor hun act. Zij jiven op ‘Feel It Still’ van Portugal. The Man. Leen Dendievel maakt de donkere nacht compleet met een rumba op ‘The Sound of Silence’ van Disturbed.

‘Thriller’ werd trouwens al ontelbare keren opgevoerd in films en tv-shows allerhande. In jaargang 4 van ‘So You Think You Can Dance’, bijvoorbeeld:

Maar ook tijdens the World Music Awards in 2006.

Bijna even bekend als de originele versie: dit eerbetoon uit de film ‘13 Going On 30'.

Al gaat er natuurlijk niets boven het origineel: