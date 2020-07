Nieuw YouTube-programma van Canvas onderzoekt vreemde voorwerpen: “Een boek met een cover van mensenhuid, dat bestaat” MVO

08 juli 2020

15u30 0 TV In de reeks Canvas Curiosa brengt kunsthistoricus Koen De Vos eigenzinnige videoreportages over intrigerende onderwerpen, raadselachtige geschiedenissen en onbekende gebeurtenissen. Elke woensdag komt er een aflevering bij op het YouTube-kanaal van Canvas. Vandaag is dat een toch wel onwaarschijnlijk verhaal over een boek in een Brusselse bibliotheek dat is ingebonden in mensenhuid.

Er circuleren al eeuwen geruchten over, maar ze bestaan écht, boeken met een omslag van mensenhuid. Zelfs in onze eigen Koninklijke Bibliotheek (KBR) hebben ze er zo een. Eén van de bekendste is gemaakt met de huid van John Horwood, geboren in Bristol in 1803. Op zijn zeventiende werd hij dolverliefd op ene Eliza Balsom. Toen ze hem bleef afwijzen, gooide Horwood een steen naar haar hoofd - Eliza werd geraakt en overleed enkele dagen later. Horwood werd ter dood veroordeeld: op 13 april 1821, drie dagen na zijn achttiende verjaardag, werd hij onder grote publieke belangstelling opgehangen in Bristol. Zijn lichaam werd ter beschikking gesteld aan dokter Richard Smith, voor anatomische dissectie in de Bristol Royal Infirmary.

De afgestroopte huid van Horwood zou normaal gezien als medisch afval zijn verbrand, maar Smith had andere plannen. Hij liet de huid looien tot leder en gaf een boekbinder de opdracht het gerechtelijk dossier van Horwood in diens eigen huid in te binden. Het Latijns opschrift ‘Cutis Vera Johannis Horwood’ laat er geen twijfel over bestaan: dit is zijn echte huid. Dat zich ook in Brussel zo’n boek bevindt (er zijn er maar 18 op de hele wereld) is nu definitief bevestigd.

De voorbije weken bracht Canvas Curiosa nog meer van die merkwaardige verhalen: Is het Vrijheidsbeeld Belgisch? Zitten er sinds 1955 bommen in de brug van Temse? En waar in Zonhoven ligt Montgomery’s lieveling begraven?