Nieuw VTM-programma voor Lieven Scheire TDS

18u24

Bron: Instagram 0 Instagram TV Vlaams televisiemaker en wetenschapsman Lieven Scheire krijgt volgend voorjaar een wetenschappelijk spelprogramma op VTM. Op Instagram deelde Jan Verheyen een eerste beeld van het BV-panel dat hem zal vergezellen in 'Kan iedereen nog volgen?'

"We zijn nog in volle voorbereiding", klonk het in augustus nog bij VTM. "Het wordt een panelshow, waarin ook andere bekende gezichten voorkomen." Nu weten we ook welke BV's: "Guga Baul, Nico Sturm, Liesa Naert en Lieven Scheire in 'Kan iedereen nog volgen?', in het voorjaar op VTM", aldus regisseur Jan Verheyen op Instagram. In het programma zou de bende alvast de allerlaatste nieuwe ideeën, slimme technieken en innovatieve uitvindingen uittesten die op de Vlaming worden losgelaten.

Guga Baul, Nico Sturm, Liesa Naert en Lieven Scheire in 'Kan iedereen nog volgen ?', in het voorjaar op VTM. #vtm #gugabaul #lievenscheire #nicosturm #liesanaert Een foto die is geplaatst door Jan Verheyen (@janjverheyen) op 16 nov 2017 om 21:23 CET