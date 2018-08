Nieuw VTM-programma boost de liefde bij vier koppels: "Elke dag een kus van 6 seconden, en je relatie zit safe" Celien Moors

24 augustus 2018

00u00 1 TV Nog twee weken en we kunnen op VTM terecht voor 'Koppels', een nieuw programma over relaties in Vlaanderen. Niet de zoveelste datingshow of studiotherapie voor koppels aan de rand van een scheiding, wel simpele opdrachten voor partners die hun relatie een tikje hoger willen tillen. Het resultaat leggen ze vast voor de kijker, want de boodschap is: probeer dit thuis vooral zélf.

Er zijn zo van die typische moeilijkeden die vroeg of laat in élke relatie voorkomen. Het enkel nog over de kinderen of het uitladen van de vaatwas hebben, bijvoorbeeld. Of amper nog innig de lippen tegen elkaar drukken. Herkenbaar? Voor het gros van de Vlaamse koppels wel. "Na een tijdje vinden we elkaar te vanzelfsprekend", verduidelijkt klinisch seksuologe en psychologe Chloé De Bie. "Je kent elkaar en weet vaak al wat de ander zal zeggen. Daarnaast moeten we werken, sporten, het huishouden doen, vrienden en sociale media onderhouden... en praten we met onze partner niet meer over het leven. Pas op: sleur in de relatie hoeft niet slecht te zijn. Het wijst ook op stabiliteit en veiligheid. Soms moéten we kunnen zeggen: 'Jij en ik, dat is oké'. Maar als er geen leuke dingen meer gedaan worden en enkel sleur overblijft, is de spanning eruit."

