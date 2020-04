Nieuw sterfgeval in ‘Familie’: Alex brengt dodental op 6 voor dit seizoen Hans Luyten

10 april 2020

20u35 0 TV Dorien Reynaert (30) voorspelde enkele weken geleden dat haar passage in ‘Familie’ weliswaar kort maar bijzonder pittig zou worden. En dat was niet gelogen. Haar personage Axel bleek een escorte te zijn, die het hoofd van Cédric op hol bracht. Vrijdag stierf ze onverwacht na een handgemeen. “Jammer dat ik al moest doodgaan. Er zat meer in Alex.”



Met dit nieuwe sterfgeval is ‘Familie’ aan een wel zeer tragisch seizoen bezig. Alex is immers al de zesde dode. In de startaflevering van de 29ste jaargang moest de ‘Familie’-kijker afscheid nemen van de twee slechteriken Marie (Lien Van de Kelder) en Elias (Ian Thomas). Een tweetal weken later stierf ook Kasper, de baby van Marie met Cédric (Yanni Bourguignon). Meer recent bezweek Eulalie (Heddie Suls) in het zorgcentrum aan een hartaanval. En nu is er dus ook Alex, die na een gevecht met haar bazin Florianne (Myriam Bronzwaar) een fatale val maakte. Amper enkele dagen geleden vertelde Alex echter nog over een ander sterfgeval: Florianne had haar loverboy vermoord en in de tuin van de villa begraven. Veel sterfgevallen, dus. En het seizoen is nog niet ten einde!

“Het was het allemaal waard”

“Acteren in ‘Familie’ was voor mij een korte maar zeer leuke periode”, zegt Dorien. “Niet alleen op professioneel vlak, maar ook privé. Ik heb op en achter de set veel nieuwe, toffe collega’s leren kennen. Het klikte vrijwel met iedereen van in het begin en met sommigen heb ik nog steeds contact. Ik heb ook veel bijgeleerd. Na vier jaar in ‘De Buurtpolitie’ te hebben gespeeld, was Alex mijn eerste nieuwe rol, waardoor ik mij verder heb kunnen ontplooien en kon groeien. Ik stak veel op van de collega’s die al jaren meedraaien op de set. Het waren vaak lange draaidagen en ik moest vaak erg vroeg op, maar het was het allemaal waard en heel boeiend.”

Maar dus ook heel kort. “Ik stond in totaal een kleine drie maanden op de set. Toen ik deze rol kreeg aangeboden, kreeg ik dat ook te horen. En had ik daar ook vrede mee. Tot mijn slotscène in zicht begon te komen. Dan begon ik het wel moeilijk te krijgen met de gedachte dat het snel gedaan zou zijn. Ik speelde Alex niet alleen graag, maar had ook het gevoel dat er nog meer verhaal in kon zitten. Hoe langer je een personage speelt, hoe meer je groeit en hoe beter het gaat. Niet dat Alex nog minstens vijf jaar had moeten meedraaien, maar een paar maanden extra waren zeker leuk geweest.”