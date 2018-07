Nieuw snufje bij 'Het Weer': uren aan wolkenbeelden verpakt in enkele seconden DBJ

25 juli 2018

07u00

Bron: Het Nieuwsblad 0 TV 'Het Weer' van Frank Deboosere en Sabine Hagedoren krijgt een nieuw snufje. Elke uitzending zal vanaf nu opgefrist worden met timelapse-beelden, waarin uren aan beeldmateriaal van het weer wordt gebald in een video van vijftien seconden. De beelden zullen vanaf woensdag te zien zijn.

De voorbije dagen werd het weerpraatje van Frank Deboosere en Sabine Hagedoren al opgesmukt met enkele beelden van snel veranderende wolkenluchten boven Brussel, maar dat was volgens Deboosere slechts een test. “Dat waren nog experimenten", vertelt de weerman in Het Nieuwsblad. "Vanaf nu gaan we geregeld timelapses gebruiken. Er staat een camera bovenop het VRT-gebouw en we hebben er zopas ook eentje geïnstalleerd in Oostende. Daar maken we opnames richting de zee, omdat ons weer nu eenmaal vaak vanuit het westen komt.”

Het project kadert in de voortdurende vernieuwing van de VRT in een poging om het weerpraatje zo aantrekkelijk mogelijk te maken. “De timelapse-beelden zijn niet alleen mooi om naar te kijken, ze laten ook interessante weerfenomenen zien. Dat de onderste wolken­lagen bijvoorbeeld van links naar rechts bewegen, terwijl de wind op hogere hoogten de wolken naar de andere kant blaast. Ook kan je de bewegende weerbeelden gebruiken om te tonen hoe mooiweerwolken zich vormen of hoe een onweer opbouwt.”

Handig aan de technologie is volgens Deboosere dat de beelden heel snel beschikbaar zijn. “Gewoon in de computer ingeven dat je de opnamen van pakweg 5 uur ’s ochtends tot 14 uur ’s middags in 15 seconden wil gieten en dat filmbestandje is meteen klaar.”