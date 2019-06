Nieuw seizoen van ‘Undercover’ maakt sprong in de tijd en gaat over illegale wapenhandel Mark den Blanken TK

27 juni 2019

09u01

Momenteel lopen de opnames van het tweede seizoen van 'Undercover', waarin ook Tom Waes meespeelt. Daarin zal het verhaal over illegale wapenhandel gaan. De serie maakt ook een sprong in de tijd en zal een jaar na de gebeurtenissen uit het eerste seizoen verder gaan. Dat schrijft Variety.

De hoofdrollen in het tweede seizoen worden opnieuw gespeeld door Anna Drijver (Kim de Rooij) en Tom Waes (Bob Lemmens). Kim werkt nu voor een mensenrechtenorganisatie, terwijl Bob nog steeds aan de slag is als agent. Waar het eerste seizoen draaide om de drugswereld in Noord-Brabant, gaat het vervolg over illegale wapenhandel. Het duo ontdekt een uitgebreid netwerk dat gestart is in Syrië en inmiddels is uitgebreid naar België. Bob gaat weer undercover.

Waes ziet het alvast helemaal zitten. “Ik speel opnieuw undercoveragent Bob Lemmens, die na de emotionele gebeurtenissen van seizoen één na lange tijd opnieuw afspreekt met z’n collega Kim”, aldus de acteur. “Dus Anna Drijver is er ook weer bij, en dat is heerlijk, want ze is naast een topactrice intussen ook een goeie vriendin geworden. Het weerzien is ook de scène die we eerst zullen draaien. Over het verhaal mag ik nog niet veel zeggen, maar het wordt weer superspannend. De scenaristen hebben zichzelf weer overtroffen.”

Chris Lomme

Het eerste seizoen van ‘Undercover’ was een regelrechte hit. Vooral in Nederland, waar het eerste seizoen op Netflix te bekijken is, loopt de reeks als een trein. Volgens Netflix wordt de Vlaams-Nederlandse serie ook goed bekeken in het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Amerika. Het eerste seizoen won ook awards voor beste serie op het festival Cinequest in Californië en Seriencamp in München. Tom Waes mocht ook de rode loper op in Cannes, dankzij een nominatie op Canneséries.

Het tweede seizoen, dat uit tien afleveringen gaat bestaan, zal waarschijnlijk in het voorjaar van 2020 op het scherm komen. De opnames zullen lopen van twee april tot eind september. Naast vertrouwde gezichten Tom Waes, Anna Drijver, Frank Lammers (Ferry Bouman) en Elise Schaap (Danielle Bouman), sluiten onder anderen Wim Willaert, Sebastien Dewaele, Ruth Becquart en Chris Lomme zich aan bij de cast. Ook is er een Franse remake op komst.