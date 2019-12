Nieuw seizoen van ‘Beste Kijkers’ introduceert eigen award (en jij kan bepalen wie hem wint) KD

23 december 2019

11u50

Bron: VTM 0 TV Op woensdag 8 januari 2020 keert ‘Beste Kijkers’ terug naar het kleine scherm. Nathalie Meskens zal in de nieuwe jaargang van het programma voortaan ook een award uitreiken. De ‘Beste Kijkers Award’ moet iemand in de bloemetjes zetten die de kijkers het hardst heeft doen lachen in 2019. Vanaf 1 januari kan iedereen stemmen op hun favoriet op de site van VTM.

In de eerste aflevering op 8 januari zijn Jens Dendoncker, Lieven Scheire, Ruth Beeckmans en Herman Brusselmans de gasten van Nathalie Meskens. Zij bepalen wie aan de haal gaat met de andere awards die worden uitgereikt. Het gaat onder andere over de prijs voor ‘de beste onbedoelde humor’, ‘de slimste mop’ en ‘de allerflauwste woordspeling’ van 2019: de zogenaamde ‘BenCrabbeker’. Danira Boukhriss Terkessides, Lukas Lelie, Sven De Leijer, Kamal Kharmach, Ruben Nicolai en vele andere bekende koppen komen later tevoorschijn. De tweede aflevering wordt uitgezonden op 22 januari.