Nieuw seizoen 'Orange is the New Black' volgende maand op Netflix TDS

05 juni 2018

23u57

Bron: NETFLIX 0 TV Goodbye Litchfield, het is tijd voor een hele nieuwe wereld! Netflix maakt vandaag de releasedatum bekend van het langverwachte zesde seizoen van de Netflix Original serie Orange is the New Black.

Alle afleveringen van Orange is the New Black S6 zijn exclusief te zien op Netflix vanaf vrijdag 27 juli. Ze gaven op Twitter ook al een teaser vrij: in het filmpje zien we hoe er amper nog iets overblijft van de eetzaal, na een dagenlange rel in de gevangenis.

De afleveringen van 'OITNB' zijn te bekijken via deze link.

Bye bye, Litch. pic.twitter.com/Y9tWQtIO37 Orange Is the New...(@ OITNB) link