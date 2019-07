Nieuw seizoen ‘Hoe Zal Ik Het Zeggen?' op komst SD

09 juli 2019

06u44

Bron: NB 0 TV Goed nieuws voor Jens Dendoncker (28). De komiek mag binnenkort een derde seizoen van het bekroonde ‘Hoe Zal Ik Het Zeggen?' presenteren.

In ‘Hoe Zal Ik Het Zeggen?’ probeert Dendoncker op een ludieke manier een boodschap over te brengen aan bekende en onbekende Vlamingen. Zo werd Laura Tesoro geconfronteerd met haar zware voet en leerde Matteo Simoni dat hij beter wel de telefoon opneemt. Het tweede seizoen haalde gemiddeld 700.000 kijkers, en het format werd doorverkocht aan de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Frankrijk. Daarnaast won het programma van productiehuis Shelter en VTM een Emmy Award.

Of er een derde seizoen zou komen, bleef nog even twijfelachtig, gezien de bekendheid van presentator Dendoncker. “Sommige sketches zijn mislukt omdat hij werd herkend", vertelde bedenker Tim Van Aelst. “En ook de BV’s die we willen foppen zijn op hun hoede.” Maar de obstakels zijn klaarblijkelijk uit de weg geruimd. De voorbereidingen voor het derde seizoen zijn volop aan de gang, in augustus starten de opnames. Wie zelf wil deelnemen, kan zich aanmelden via vtm.be.