Nieuw seizoen ‘Expeditie Robinson’ met Bartel Van Riet in de maak MVO

10 december 2019

06u34 0 TV ‘Expeditie Robinson’ keert terug voor een volgend seizoen, na één jaar afwezigheid. Ook presentator Bartel Van Riet (36) zal in 2020 weer in het Vier-programma te zien zijn.

Robbe De Backer (31) uit Torhout was de laatste winnaar van de avontuurlijke show, waarbij de kandidaten op een onbewoond eiland worden gedropt. Daar worden ze opgedeeld in twee kampen en nemen ze het tegen elkaar op in verschillende proeven. Wat die proeven dit jaar zullen inhouden, maakte de zender nog niet bekend. De winnaar mag naar huis met 25.000 euro.