Nieuw seizoen ‘Down The Road’: dit zijn de zes nieuwe reisgenoten van Dieter Coppens MVO

07 januari 2020

12u12 0 TV Vanaf maandag 27 januari trekt Dieter Coppens in het nieuwe seizoen van Down the road opnieuw op avontuur met medebegeleidster Saar en met zes jongvolwassenen met het syndroom van Down. Dit keer zijn het Sophie, Brenda, Gitte, Jaimie, Stijn en Peter die de reis van hun leven maken.

Deze zes nieuwe helden gaan tijdens dit avontuur op zoek naar zelfstandigheid, vriendschap, liefde, nieuwe ervaringen en hun eigen grenzen. Die grenzen zullen ze verleggen tijdens een roadtrip van drie weken, helemaal van het platteland van Spanje tot in de woestijn van Marokko. Op het menu staat lekker eten, maar vooral nieuwe culturen, uitdagende activiteiten, liefde en veel vriendschap en vreugde.

BRENDA - 26 jaar - uit Zutendaal

De energieke Brenda woont nog thuis bij haar moeder, maar wil graag zelfstandig gaan wonen met hulp: “Ik ben het beu dat ze thuis altijd mijn handje willen vasthouden. Door deze reis wil ik aan mijn mama tonen dat ik het wel alleen kan.” Ze is een bezige bij: Brenda gaat nog naar school, daarbuiten werkt ze in een apotheek en helpt ze in een bejaardentehuis en een kleuterklasje. In haar vrije tijd doet ze aan karate, zodat ze zichzelf kan verdedigen. Ze nam al deel aan verschillende wedstrijden. Daarnaast zwemt ze graag en volgt ze hiphop-dansles.

Brenda is een echte durver: ze zou dolgraag eens parachutespringen. Toen ze naar de vorige seizoenen van Down the road keek, dacht ze vaak bij zichzelf: dat zou ik wel durven. Ze heeft geen schrik van hoogtes, geen probleem met zich vuilmaken, in een tent slapen… Ze is al verschillende keren in het buitenland geweest, ook zonder haar ouders, onder andere op kamp of voor een karatewedstrijd. Brenda is deels Italiaans en dat uit zich in haar karakter: “Ik ben half Italiaans, dus ik ben een Italiaanse furie. Ik ben heel temperamentvol.”

GITTE - 27 jaar - uit Oud-Turnhout

Gitte woont nog thuis, maar zou erg graag alleen gaan wonen met haar vriend. Het liefst van al in een dikke villa met zwembad, sauna, cocktailbar en mooie slaapkamer - daar spaart ze momenteel nog voor. “Mijn leven moet vooruitgaan en niet meer achteruit. Ik ben klaar om op avontuur te gaan.” Gitte gaat elke dag naar dagcentrum Theater Stap, waar ze kookt, sport, en toneel speelt. Ze is een echte actrice, tourde al met verschillende theaterstukken, was te zien in Tytgat chocolat, en had ook een rol in Familie als pleegdochter van Jacky Lafon, haar grote idool.

Vrolijke Gitte is gek op paarden, danst graag, en houdt enorm van Clouseau en het Schlagerfestival. Een van haar dromen is om te trouwen met haar vriend Gert, die ze bij Theater Stap leerde kennen. Ze zijn al vijf jaar samen en het was liefde op het eerste gezicht.

SOPHIE - 20 jaar - uit Booischot

Sophie woont nog bij haar ouders, maar ze krijgt een eigen woonkamer in de oude slaapkamer van haar broer. Zo voelt het meer als een eigen, aparte plek in huis. Ze volgt thuisonderwijs bij haar mama, en werkt daarnaast in een taverne. Sophie houdt van Nederlandstalige meezingers: Frans Bauer, Urbanus, Christoff, Bart Peeters, Clouseau... Ze gaat naar de Akabe scouts en volgt een kookcursus.

Showbeest Sophie speelt elke maandag in een G-bandje, met Paul Michiels als peter. Ze speelt piano en zingt ook heel graag. Ze droomt ervan op op een podium te staan en een eigen bandje te hebben waarmee ze kan optreden. “Alles wat je wil kan je! Dat is mijn motto. Al ben ik ben soms wel Sophietje fantasietje. Ik heb soms heel veel verbeelding.”

JAIMIE - 27 jaar - uit Middelkerke

Jaimie woont thuis maar staat op de wachtlijst om begeleid in een studio te gaan wonen. Hij is een echte horecaman, net als zijn vader: Jaimie werkt mee in de horecazaak van zijn ouders en helpt er in de zaal. Pannenkoeken maken is zijn specialiteit. Daarnaast werkt hij in een soepbar, waar hij de bestellingen opneemt en de mensen bedient. Hij laat ook zijn snor groeien, want hij wil er graag uitzien zoals zijn papa.

Jaimie heeft naar eigen zeggen nergens schrik voor. Zijn grote talent is muziek: hij was te zien in het huidige seizoen van Vandaag over een jaar, waar hij zijn dj-kunsten verder wilde uitbouwen als DJ Jack. Zijn idolen zijn Dimitri Vegas en Like Mike. Jaimie heeft geen liefje, maar zou graag iemand ontmoeten. Hij beweert een echte vrouwenmagneet te zijn: “Voor mij betekent Down the road grenzen verleggen, proberen om zelfstandig te zijn, angsten overwinnen. En een liefje vinden. Ik word heel snel verliefd. Liefde is mijn zwakke punt. Er zit een vrouwenmagneet in mijn buik. Ik trek daarmee de vrouwen aan.” Het liefst van al zou Jaimie net als zijn broer zelfstandig gaan wonen en een leven uitbouwen.

PETER - 32 jaar - uit Brasschaat

Peter woont nog thuis en heeft drie zussen. Hij gaat graag naar festivals, is grote fan van musicals en heeft een brede muzieksmaak: Michael Jackson, Frans Bauer, André Hazes, Elvis Presley... Peter gaat ook naar het dagcentrum Het sterrenhuis, waar hij aan netbal doet. Ze trainen voor de Special Olympics. Daarnaast houdt hij van lekker eten en kan hij enorm genieten van een sterrenrestaurant met verfijnde keuken: “Ik ben een echte levensgenieter, ik drink graag een glaasje champagne en houd ervan om lekker te gaan eten.” Peter volgde zelf ook een opleiding koken en etiquette en kan een tafel volgens de juiste regels dekken.

Down the road wordt een uitdaging voor Peter. Zelf gaat hij het liefst op cruise. Hij heeft vroeger wel gekampeerd met de scouts maar dat viel wat tegen door hevige regenval. Maar hij kijkt er erg naar uit: “’Down the road’ betekent vrijheid voor mij.”

STIJN - 28 jaar - uit Hulste

Stijn woont nu nog bij zijn ouders, maar daar komt binnenkort verandering in: zijn ouders hebben met enkele anderen een woonproject opgestart voor hun kinderen. Ze hopen dat Stijn dit jaar kan verhuizen en zo zelfstandig zal kunnen wonen. Stijn heeft een broer en zus, die elk een kindje hebben. Stijn is erg begaan met zijn neefje/nichtje. Stijn werkt op verschillende plaatsen, zoals in een manège. Hij vindt het belangrijk om te werken, zo kan hij sparen om zelfstandig te gaan wonen.

Stijn houdt van rockmuziek en van Vlaamse klassiekers. Hij verzamelt strips en werkt ook in die afdeling in de bibliotheek. Zijn talent is paardrijden, dat doet hij elke zaterdag met Rex, zijn eigen paard. Ook is hij grote fan van Club Brugge. Stijn is heel geïnteresseerd in dieren en de natuur en weet er veel van af. Ook de verschillende soorten dinosauriërs kent hij goed en hij geniet ervan om naar een museum te gaan. “Ik ben een echte natuurliefhebber. Ik weet heel veel over natuur, landschappen en dieren. Ik vind natuur keimooi.” Hij zat vroeger bij de scouts en vond dat heel gezellig. Hij houdt ook van verre en uitdagende reizen, dus Down the road is hem op het lijf geschreven: “Down the road is iets voor mij want ik reis heel graag. Ik ben al eens in China en Amerika geweest.”