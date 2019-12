Nieuw seizoen ‘Chateau Meiland’ dan tóch bevestigd: Martien onthult welke uitdaging familie aangaat LV

26 december 2019

13u43 0 TV De succesvolle realityreeks ‘Chateau Meiland’ krijgt een derde seizoen. Eerder in december werd die aankondiging al gedaan, maar dat bleek fake news te zijn. Nu bevestigde Martien Meiland het dan toch aan een Nederlandse radiozender. Hij onthult ook meteen wat de familie zal doen in het nieuwe seizoen.

Het was een beetje verwarrend: Martien Meiland (58) kondigde eerder deze maand aan op Facebook dat een derde seizoen van ‘Chateau Meiland' in de maak was. Helaas voor de fans bleek het om een nep profiel te gaan, en drukte de kasteelheer de geruchten zelf de kop in. Kijkers hoefden niet lang te treuren, want bij de Nederlandse radiozender 538 had Meiland een primeur: er komt wél een nieuw vervolg. “Wat goeeeeed!” zoals de Meilandjes het zouden zeggen.

“We hebben nog een gastenhuis op het terrein staan. Daar zit al een nieuw dak op, maar langs binnen zitten er geen muren meer in. Die gaan we dus helemaal verbouwen”, onthult Martien. “We gaan in januari met volle moed aan de slag. We zijn op vakantie geweest dus we zijn helemaal bijgetankt.” Wanneer presentator Wietze vraagt wanneer we seizoen 3 op de buis mogen verwachten, geeft de excentrieke Nederlander een typerend antwoord: “Ach kind, dat weet ik helemaal nog niet. Daar hou ik me helemaal niet mee bezig. Erica regelt dat allemaal. Maar het komt er zeker.”