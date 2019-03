Nieuw programma ‘Factcheckers’ wil leugen van waarheid onderscheiden: "Alles voor de wetenschap. Zelfs zwemmen in urine" Mark Coenegracht

13 maart 2019

00u00 0 TV Vijf jaar geleden lanceerden ze samen het consumentenprogramma 'Voor hetzelfde geld'. Vanaf vanavond slaan Jan Van Looveren, Thomas Vanderveken en Britt Van Marsenille het over een andere boeg in 'Factcheckers'. "We willen de leugen van de waarheid onderscheiden."

Kan je zelf een 'keyless car' hacken? Val je af van tequila? En is plassen in een zwembad gevaarlijk? Jan Van Looveren (51), Thomas Vanderveken (37) en Britt Van Marsenille (38) stellen vanavond niet alleen de vragen, ze lossen ze ook proefondervindelijk op. Ook het tequilavraagstuk. "Alles voor de wetenschap", zegt Thomas. "Als je veel tequila moet drinken, of moet zwemmen in een zwembad vol urine om de waarheid te achterhalen, dan doen we dat. Weliswaar nu en dan met tegenzin. Zeker als Jan meedoet", lacht Thomas.

"'Factcheckers' is er gekomen omdat we na vijf succesvolle seizoenen 'Voor hetzelfde geld' zin hadden in iets nieuws", maakt het trio duidelijk. "We wilden met z'n allen dat gevoel van onzekerheid, dat je voor de start van een nieuw programma hebt, nog weleens ervaren. Misschien is het eigen aan creatieve geesten dat ze na een tijdje nood hebben aan nieuwe zuurstof en een ander speelveld? 'Factcheckers' is ook zoveel intenser dan 'Voor hetzelfde geld'. En daardoor gewoon toffer. Al hebben we de impact op ons gewone leven wel wat onderschat", aldus Jan. "Dit is geen nine-to-fivejob. Het houdt ons allemaal dag en nacht bezig. Altijd en overal is er plots een extra ingeving, een nieuwe prikkel om te onderzoeken. We filmen bovendien ook heel veel zelf, wat alles uiteraard nog specialer maakt."

Rode ogen

"Het evenwicht tussen leuk en luchtig enerzijds en interessant en verhelderend anderzijds is heel belangrijk in 'Factcheckers", zegt Thomas.

Wat de kijker vanavond dan zoal te weten komt? "We kunnen al meegeven dat de typische rode ogen die je krijgt bij het zwemmen niet door de chloor komen, maar door de chemische reactie van urine met chloor", zeggen Britt en Jan. "Er is ook een item waarin ik vier minuten mijn adem moet inhouden", zegt Thomas. Blijkbaar is dat een puur mentaal spel, dat iedereen zonder voorbereiding zou moeten kunnen doen. Helaas ben ik wel hopeloos de mist ingegaan, omdat ik me niet genoeg kon focussen."

Dat komt misschien door de goede sfeer tijdens de opnames. "Ook als enige vrouw tussen twee mannen voel ik me heel comfortabel", zegt Britt. "We zijn meer dan ooit echt complementair. We lijken soms wel typetjes, ook al zijn we gewoon onszelf. Zo is Jan een pietje-precies: hij wil alles dubbelchecken." 'Factcheckers' lijkt dus op z'n lijf geschreven. Nog even dit - voor je thuis de shotjes bovenhaalt: je verliest géén kilo's door tequila te drinken.

'Fact-checkers', vanavond om 20.40 uur op Eén.