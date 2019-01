Nieuw personage duikt op in ‘De Luizenmoeder’: “Ik ben geen pedofiel, hé” KD

16 januari 2019

21u15

Bron: VTM 0 TV Hannah (Lynn Van Royen) heeft weer heel wat bijgeleerd over het schoolleven op De Akker. Vooral juf Els (Els Dottermans) zorgt daar, zij het vaak ongewild, voor de komische noot. Herbekijk hier enkel fragmenten uit de tweede aflevering en ontdek het nieuwe personage Ronald (Maarten Ketels).

Daar gaat de BBQ

Hannah wordt onder druk gezet om op een hele bende kinderen te passen. En zo ziet ze haar gezellige etentje in het water vallen.

“Er moeten er van alle soorten zijn”

Ronald komt solliciteren op de school en drukt de directeur op het hart dat hij géén pedofiel is. Maar zelfs al was hij dat wel, dan nog ziet de directeur daar geen graten in. “Er moeten er van alle soorten zijn", lacht hij.

“Moet ik dat hier nu echt gaan uitleggen?”

Wat als je dringend weg moet, maar de reden te gênant is om uit te leggen? Deze lerares ondervindt het aan den lijve.

“Zij is begonnen”

Wat als je als ouder in de fout gaat op school? Dan steek je dat toch gewoon op je kinderen?