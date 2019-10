Nieuw op VTM GO: deze topseries zijn deze maand te bekijken SDE

02 oktober 2019

15u00

Bron: VTM 0 TV Op VTM GO kijk je gratis naar heel veel sterke Vlaamse en exclusieve internationale series. Van actua en nieuws tot de meest straffe films, programma’s en de beste reportages. Wij sommen de beste titels op die deze maand te bekijken zijn. Bingewatchen maar!

Matroesjka’s - seizoen 2

‘Matroesjka’s’ voorstellen hoeft al niet meer. De Vlaamse reeks over vrouwenhandel en prostitutie bleek bijna vijftien jaar geleden een groot succes op de televisie. In dit tweede seizoen zoeken de heren nieuwe oorden op om meisjes te rekruteren en naar België te lokken. Verwacht je aan eenzelfde mix van seks, drugs en geweld, overgoten met een sappig Antwerps dialect.

Alle 10 afleveringen van het tweede seizoen zijn beschikbaar.

Locked Up - seizoen 2

Het eerste seizoen van de Spaanse dramaserie ‘Locked Up’ (oorspronkelijk ‘Vis a Vis’) was al eerder te zien op VTM Go en bleek het grootste succes van de Walter Presents-selectie tot op heden. De ietwat naïeve Macarena Ferreiro (Maggie Civantos) belandt in de gevangenis nadat ze voor haar baas uit blinde verliefdheid geld heeft verduisterd. In dit tweede seizoen vlucht ze met enkele andere voortvluchtigen naar het buitenland, maar dat loopt uiteraard niet zoals gepland.

De 19 afleveringen van het tweede seizoen zijn meteen beschikbaar.