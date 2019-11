Nieuw op VTM GO: deze topseries zijn deze maand te bekijken TDS

01 november 2019

15u00

Bron: VTM 0 TV Op Op VTM GO kijk je gratis naar heel veel sterke Vlaamse en exclusieve internationale series. Van actua en nieuws tot de meest straffe films, programma’s en de beste reportages. Wij sommen de beste titels op die deze maand te bekijken zijn. Bingewatchen maar!

In november pakt VTM GO - vanaf nu ook rechtstreeks terug te vinden via apps op Android TV en Apple TV - uit met heel wat nieuwe Vlaamse en internationale titels. Zo zal ‘De Code van Coppens’, het nieuwe programma van Mathias en Staf Coppens te zien zijn via het platform, zowel live als uitgesteld. En ook deze toptitels zijn nieuw:

‘Cordon’ - seizoen 1 : 10 afleveringen

Een uiterst besmettelijk en dodelijk virus wordt ontdekt. De overheid neemt geen enkel risico. Een volledige buurt in de Antwerpse binnenstad wordt voor 48 uur hermetisch afgesloten van de omgeving. De tijd tikt genadeloos verder. Maar wat doet dat eigenlijk met een mens, als hij of zij zo plots compleet wordt afgesloten van de buitenwereld?

Vanaf vandaag beschikbaar

‘Coppers’: 13 afleveringen

Of Vrouwe Justitia soms heel onrechtvaardig kan zijn wanneer schuldigen vrijuit gaan door bijvoorbeeld procedurefouten terwijl kleine garnalen hard worden aangepakt? Commissaris Liese Meerhout (Hilde De Baerdemaeker) weet er alles van en opent de jacht op rechtvaardigheid.

Vanaf vandaag beschikbaar

‘The Business’ - seizoen 1: 13 afleveringen

Deze maand ook een nieuwe Walter Presents-serie. Dat zijn topreeksen die geselecteerd werden door de Italiaanse curator Walter Iuzzolino, die de wereld afzoekt naar de beste titels. Wanneer Karin in The Business’ merkt dat haar carrière op een kruispunt staat, gooit ze haar oude manager buiten en bundelt ze de krachten met de jonge Luna en Magali. Samen gooien ze het oudste beroep ter wereld volledig om en gebruiken ze moderne marketing om escorts op hoog niveau te worden.

Vanaf vandaag beschikbaar