Nieuw op VTM GO: deze topfilms- en series zijn deze maand te bekijken TDS

06 augustus 2019

15u35

Bron: VTM GO 4 TV Op VTM GO kijk je gratis naar heel veel sterke Vlaamse en exclusieve internationale series. Van actua en nieuws tot de meest straffe films, programma’s en de beste reportages. Wij sommen de beste titels op die deze maand te bekijken zijn. Bingewatchen maar!

Te warm om in de zon te zitten? Geen probleem, in augustus valt er bij VTM GO weer heel wat te bekijken. Onder andere een gloednieuwe reeks van eigen bodem, die pas dit najaar op antenne gaat bij VTM: ‘Gina & Chantal’, met in de hoofdrollen Nathalie Meskens, Tine Embrechts, Joke De Bruyn en Tania Kloek. Aflevering 1 en 2 staan sinds afgelopen donderdag online.

Een villawijk in Noord-Limburg vormt het decor voor de nieuwe serie Gina & Chantal. Tine Embrechts speelt de rijke, wat naïeve Gina. Nathalie Meskens kruipt in de huid van haar cynische poetsvrouw Chantal. Samen worden de vrouwen meegesleurd in een mysterie dat een hele villawijk in de ban houdt en een flinke impact zal hebben op de levens van beide dames, en op dat van Nicky (Joke De Bruyn) en Eve (Tania Kloek), de beste vriendinnen van Gina.

Nu donderdag 8 augustus aflevering 3 en 4. Elke week volgen 2 nieuwe afleveringen van deze reeks.

‘Night & Day’ - seizoen 2

Spaanse thrillerserie over een Spaanse gerechtsdokter die betrokken raakt in de zoektocht naar een seriemoordenaar. De reeks volgt het dagelijkse leven van de jonge forensische dokter Sara Grau en het conflict tussen het verlangen naar een normaal leven en een hele harde realiteit die begint bij de zoektocht naar een seriemoordenaar.

Seizoen 2 is nu te bekijken, seizoen 1 was al beschikbaar op VTM GO.

‘Fugitives’ - seizoen 2

Vier mannen zijn op de vlucht na een fout afgelopen drugsdeal. Blijven ze uit de handen van de politie en uit de klauwen van de maffia? Alleen samen kunnen ze overleven.

Seizoen 2 is nu te bekijken, seizoen 1 was al beschikbaar op VTM GO.

Vlamingen in Hollywood: dan valt meteen de naam Matthias Schoenaerts, maar ook de Mechelse Eline Powell heeft er succes. De actrice speelt de hoofdrol in de serie ‘Siren’, als zeemeermin Ryn die haar ontvoerde zus probeert terug te vinden. In de reeks kom je in Bristol Cove terecht, het kuststadje dat bekend staat als de stad waar ooit geregeld zeemeerminnen opdoken. Nu wordt de plaats plots opgeschrikt wanneer een mysterieus meisje opduikt.

Seizoen 1 is nu te bekijken.