Nieuw op VTM GO: deze topfilms- en series zijn deze maand te bekijken TDS

01 december 2019

12u00

Bron: VTM 0 TV Op VTM GO kijk je gratis naar heel veel sterke Vlaamse en exclusieve internationale series. Van actua en nieuws tot de meest straffe films, programma’s en de beste reportages. Wij sommen de beste titels op die deze maand te bekijken zijn. Bingewatchen maar!

Hoewel kerstballen de komende maand de hoofdrol spelen in de meeste huiskamers, pakt VTM GO vanaf 1 december uit met Koning Voetbal op het scherm in de fictiereeks ‘Spitsbroers’. VTM GO brengt daarnaast nog meer Vlaams talent naar het scherm in de tragikomische serie ‘Amigo’s’. Walter Presents (topreeksen die geselecteerd werden door de Italiaanse curator Walter Iuzzolino, die de wereld afzoekt naar de beste titels, red.) doet je in december dan weer bingewatchen met het eerste seizoen van de intrigerende Tsjechische misdaadserie ‘The Lens’.

‘Spitsbroers’ - seizoen 1 (10 afleveringen)

Dennis (Oscar Willems) en Alan Moerman (Joren Seldeslachts) - twee broers met dezelfde droom - zoeken een evenwicht tussen de Gouden schoen en een enkelband. Wanneer één van hen de kans krijgt om profvoetballer te worden, komt er wel héél veel druk op hun relatie te staan.

‘Amigo’s’ - Seizoen 1 (10 afleveringen)

Korte inhoud: Vijf heren met een uniek raakvlak: ze hebben alle vijf in ‘Den Amigo’ gezeten, de gevangenis van Gent. Éénmaal ze hun straf hebben uitgezeten, besluiten ze om samen een restaurant te beginnen in een oud bordeel.

‘The Lens’ - seizoen 1 (7 afleveringen)

Korte inhoud: Roman Kadlec, de 25-jarige zoon van een gerespecteerde politieagent, gaat met tegenzin aan de slag als verkeersfotograaf bij het korps van z’n vader nadat hij herhaaldelijk faalt om geselecteerd te worden in z’n geliefkoosde filmschool.