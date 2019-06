Nieuw op VTM GO: deze topfilms- en series zijn deze maand te bekijken TDS

07 juni 2019

15u15

Bron: VTM GO 9 TV Op VTM GO kijk je gratis naar heel veel sterke Vlaamse en exclusieve internationale series. Van actua en nieuws tot de meest straffe films, programma’s en de beste reportages. Wij sommen de beste titels op deze maand te bekijken zijn. Bingewatchen maar!

‘Dawson’s Creek’: onvergetelijke Amerikaanse dramaserie

Wie keek er trouw naar ‘Dawson’s Creek’, de populaire Amerikaanse dramaserie die tussen 1998 en 2003 te zien was? Of misschien beter: wie niet? In totaal werden zes seizoenen van gedraaid, en kreeg de cast al snel een sterrenstatus. ‘Dawson’s Creek’ vertelt het verhaal van vijf tieners die problemen ervaren bij het volwassen worden. Om de studenten tijdens de blokperiode de nodige ontspannende momenten te gunnen blaast VTM GO de reeks nu nieuw leven in.

‘Vanished by the Lake’: aangrijpende misdaadserie voor speurneuzen

‘Vanished by the Lake’ is een Franse misdaadserie van de zender TF1. De serie ging in première op 3 september 2015. Een detective keert terug naar haar geboorteplaats en onderzoekt de verdwijning van een tiener. De zaak vertoont veel overeenkomsten met een zaak van 15 jaar geleden toen haar twee beste vrienden verdwenen.

‘The Cleaning Lady’: Argentijnse parel die je niet meer loslaat

Rosa is een alleenstaande moeder. Om haar kind te onderhouden is ze aan de slag als poetsvrouw. Op een nacht gebeurt er iets vreemds en wordt ze gedwongen om te doen wat ze het beste kan: schoonmaken. ‘The Cleaning Lady’ is een Argentijnse misdaadserie over een poetsvrouw die door de maffia verplicht wordt de plekken waar ze een moord plegen schoon te maken. Opgepast, verslavend!

‘Fugitives’: blik achter de schermen bij de de Britse politie

Altijd al willen weten hoe de politie misdadigers opspoort en weet in te rekenen? Deze Britse realityreeks over de diverse politie-eenheden overal in Europa geeft je een unieke blik achter de schermen. In de reeks zie je hoe de diensten voortvluchtige criminelen op de hielen zitten. Het gaat er soms erg zenuwslopend aan toe.

‘Sara’: VTM-klassieker keert terug

De telenovelle ‘Sara’ krijgt nieuw leven. Honderdduizenden fans volgden meer dan tien jaar geleden de transformatie van het lelijke eendje Sara - de grote doorbraak van Veerle Baetens - in een mooie zwaan. Ze zagen hoe ze ging werken voor een modebedrijf, hoe ze viel voor rijkeluiszoon Simon (Gert Winckelmans) en uiteindelijk met hem trouwde. Sara was de eerste telenovela op VTM en opnieuw te zien via VTM GO. Je kan binnenkort aan het bingewatchen slaan, want vanaf 14 juni staan de eerste 20 van 200 afleveringen online. Vanaf dan komen er elke dag drie extra afleveringen aan.