Nieuw op VTM GO: deze topfilms- en series zijn deze maand te bekijken

01 januari 2020

13u00

Bron: VTM 0 TV Op VTM GO kijk je gratis naar heel veel sterke Vlaamse en exclusieve internationale series. Van actua en nieuws tot de meest straffe films, programma’s en de beste reportages. Wij sommen de beste titels op die deze maand te bekijken zijn. Bingewatchen maar!

5, 4, 3, 2, 1… Gelukkig Nieuwjaar! Ook in januari heeft VTM GO weer heel wat nieuws in petto voor de kijker. Vanaf 2020 zijn het Vlaams romantisch liefdesavontuur ‘David’ en het tweede seizoen van ‘De Luizenmoeder’ beschikbaar op het platform. Hoewel ‘De Luizenmoeder’ pas vanaf 8 januari te zien is bij VTM, doet VTM GO de eerste aflevering in preview cadeau. De andere afleveringen van het nieuwe seizoen - waarin kijkers worden ondergedompeld in de wondere wereld van basisschool De Akker - zijn te bekijken vanaf het moment dat deze bij VTM op de buis verschijnen.

Naast twee Vlaamse series kan iedereen in januari bekomen van alle feestjes met twee nieuwe series van Walter Presents (topreeksen die geselecteerd werden door de Italiaanse curator Walter Iuzzolino, die de wereld afzoekt naar de beste titels, red.) Liefhebbers van thrillers kunnen bingewatchen met de Franse mini-serie ‘The Passenger’. Daarnaast is ook het tweede seizoen van ‘Mr. Ávila’, het Mexicaanse misdaaddrama over Roberto Ávila die een dubbelleven leidt als huurmoordenaar, beschikbaar bij VTM GO.

‘David’ - 5 afleveringen per week, vanaf 2 januari 2020

David komt na jaren van eenzaamheid op een onbewoond eiland terecht in de beschaafde wereld, met alle gevolgen van dien!

‘De Luizenmoeder’ - seizoen 2, v anaf 8 januari 2020 elke week 1 aflevering

In dit tweede seizoen van ‘De Luizenmoeder’ introduceert de directie een nieuw veiligheidsbeleid, ontstaat er commotie rond de kerstviering en het paasfeest, zorgt een klimaatactie voor de nodige opschudding en neemt juf Chantal (Katelijne Damen) na jaren trouwe dienst afscheid van De Akker.

‘The Passenger’ - zes afleveringen, vanaf 1 januari 2020

Capitain Chatelet onderzoekt een reeks mythologische moorden die één voor één erg dichtbij plaatsvinden en heel hard op haar eigen demonen inwerken.

‘Mr. Ávila’ - seizoen 2, 10 afleveringen vanaf 2 januari 2020

Avila krijgt een nieuw contract dat hij niet in twijfel kan of mag trekken. Rechercheur Sanchez wrdt opgezadeld met een ijverige nieuwe partner. Zijn eerste zaak: de dood van Emiliano Avila onderzoeken.