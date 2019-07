Nieuw op VTM GO: deze topfilms- en series zijn deze maand te bekijken TDS

02 juli 2019

10u18

Bron: VTM 0 TV Op Op VTM GO kijk je gratis naar heel veel sterke Vlaamse en exclusieve internationale series. Van actua en nieuws tot de meest straffe films, programma’s en de beste reportages. Wij sommen de beste titels op deze maand te bekijken zijn. Bingewatchen maar!

ONZE TIPS

‘Familie’ webisode spin-off van Lars en Veronique die tijdens een autorit naar Cap Griz Nez terug mijmeren naar toen ze piepjong waren en elkaar net leerden kennen. Lars’ baby halfzus Amélie wordt ontvoerd en samen starten ze een bloedstollende zoektocht.

De eerste afleveringen staan nu online. Elke weekdag is er een nieuwe aflevering.

Een Poolse journalist geraakt gevangen in een ongebreideld web van leugens en verraad wanneer hij op bewijs van fraude stuit bij Hydro, een hoogaangeschreven multinational waar bovendien zijn eigen broer nauw bij betrokken is. Hij bijt zich zonder verpinken vast in de zaak - en ruïneert in een oogopslag zijn carrière, familierelaties en naar alle waarschijnlijkheid nog veel meer.

Seizoen 1 van ‘The Pact’ staat nu online.

‘Mr. Avila’ - seizoen 1

Een Mexicaanse, Emmy-award winnende reeks, al verschenen op HBO Latino. Robert Avila is familieman, verzekeringsagent en huurmoordenaar - zelfs in het soms grauwe Mexico een ongebruikelijke levensstijl, maar zonder meer dagelijkse kost voor Mr. Avila. Zijn privé- en professioneel leven gescheiden houden wordt echter een waanzinnig epistel wanneer hij voorzitter wordt van een huurmoordenaarsgilde.

Seizoen 1 van ‘Mr. Avila’ staat nu online.

Code 37 volgt de sectie zedenrecherche van de Gentse politie. Hoofdinspecteur Hannah Maes (Veerle Baetens) leidt haar team met ijzeren hand, en wordt gedreven door een traumatische gebeurtenis uit haar verleden.

Seizoen 1 en 2 van ‘Code 37' staan nu online. Seizoen 3 verschijnt later deze maand.

Een idealistische jonge arts begint zijn eerste dag onder het toezicht van een stoere, briljante senior bewoner die het gordijn terugtrekt op alle goede en kwade in de hedendaagse geneeskunde. Levens kunnen worden gered of verloren, maar verwachtingen zullen altijd worden verbrijzeld. ‘The Resident’ is een Amerikaanse dramaserie van de zender FOX.

Seizoen 2 van ‘The Resident’ staat nu online.

Verder zijn er ook heel wat andere toptitels te vinden als ‘13 Geboden’, ‘Blind Getrouwd Australië’, ‘Sara’ en ‘Studio Tarara’