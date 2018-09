Nieuw op TV

'Kinderziekenhuis 24/7': aangrijpende verhalen van 26 jonge patiëntjes



TDS

03 september 2018

06u30 0 TV Vrolijk en onbezonnen, zo hoopt iedereen zijn kindertijd door te brengen. Maar dat lukt niet altijd, want ook de allerkleinsten onder ons worden soms geveld door ziektes en gezondheidsproblemen.

In het ergste geval belanden kinderen voor een tijdje in een kinderziekenhuis. Hoe gaan ze om met tegenslagen? Waar vinden ze de kracht om te vechten voor herstel? Hoe zien hun dagen eruit in een ziekenhuiskamer? De makers van 'Spoed 24/7' en 'Politie 24/7' komen dit najaar met de nieuwe aangrijpende reeks 'Kinderziekenhuis 24/7'. Het programma brengt de moedige verhalen van 26 kinderen in het Prinses Elisabeth Kinderziekenhuis in Gent. Sommige patiëntjes verbleven één dag in het kinderziekenhuis, anderen enkele weken. Er werd, net als bij de vorige reeksen, gefilmd met vaste camera’s. En 'Kinderziekenhuis 24/7' gaat nog een stap verder: de kinderen en hun ouders kregen zelf ook een camera waarmee ze hun verhaal konden filmen. Zo volgt de reeks hen van intensieve zorgen tot operatiezaal, van revalidatie en herstel tot hun terugkeer naar huis. Een emotionele rollercoaster, zoveel is zeker.

'Kinderziekenhuis 24/7', vanavond om 20u40 uur op Eén.