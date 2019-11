Nieuw op Netflix: zalige kerstdagen of liever bloederige actie? Voor ieder wat wils deze december MVO

30 november 2019

13u00 0 TV Will you be home for Christmas? Dan heeft Netflix je deze maand heel wat te bieden om de feestdagen mee door te komen. Uiteraard zijn er de typische, romantische kerstfilms en -series om je dagen op te warmen, maar ook voor wie liever niet blootgesteld wordt aan zoveel meligheid staat er meer dan genoeg op het programma.

KERST EN ROMANTIEK

‘A Christmas Prince: The Royal Baby’ - 5 december

Het is een ware kersttraditie geworden bij Netflix. Haast elk jaar krijgen we een nieuwe ‘Christmas Prince’. Sinds de vorige keer dat we koningin Amber zagen is er weer heel wat veranderd in het koninkrijk van Aldovia. Maar het allerbelangrijkste: Amber is in verwachting van haar eerste kindje. Alsof dat nog geen stress genoeg met zich meebrengt, moet ze ook nog eens op zoek naar een vermist vredesverdrag, om te voorkomen dat haar land in de problemen raakt.

‘Home For Christmas’ - 5 december

Ook deze Noorse parel helpt je de feestdagen door te komen. De serie ‘Home For Christmas’, met actrice Ida Elise Broch in de hoofdrol, vertelt het verhaal van Johanne. Zij maakt haar familie wijs dat ze een vriendje heeft, maar krijgt natuurlijk meteen de vraag om hem mee naar het kerstdiner te brengen. Nu moet ze op 24 dagen tijd een lief zien te vinden, of haar hele familie zal erachter komen dat ze liegt.

OSCARBUZZ

‘Marriage Story’ - 6 december

Na het succes van ‘Roma’ laat Netflix er geen gras meer over groeien: met hun Netflix-originals doen ze dit jaar een ambitieuze gooi naar de Oscarbeeldjes. Ondertussen geloven experts dat de streamingzender dit jaar al vier geloofwaardige kandidaten naar voren heeft geschoven.

De meest recent aangekondigde daarvan is ‘Marriage Story’, met Scarlett Johansson en Adam Driver in de hoofdrol. Naast hen zien we ook Laura Dern en Ray Liotta. Want nee, Netflix moet al lang niet meer onderdoen wat sterrencasts betreft.

‘Marriage Story’ is een scherpzinnig en meelevend portret van de Oscargenomineerde filmmaker Noah Baumbach, over het uiteenvallen van een huwelijk, maar een gezin dat toch bij elkaar blijft.

‘The Two Popes’ - 20 december

Later op de maand pakt Netflix uit met ‘The Two Popes’. De Netflix Original is een intiem portret over één van de meest dramatische overgangen van machtsposities in de afgelopen 2000 jaar, geïnspireerd op ware gebeurtenissen. De film is gemaakt door de Oscargenomineerde regisseur van ‘City of God’, Fernando Meirelles en drievoudige Oscargenomineerde scenarist Anthony McCarten.

Gefrustreerd door de koers die de Katholieke kerk vaart, vraagt kardinaal Bergoglio (Jonathan Pryce) toestemming van paus Benedictus (Anthony Hopkins) om in 2012 met pensioen te gaan. In plaats van het ontslag te aanvaarden, roept de introverte paus Benedictus, geconfronteerd met laster en gebrek aan zelfvertrouwen, zijn meedogenloze criticaster en toekomstige opvolger van Rome op om een geheim te onthullen dat de fundamenten van de katholieke kerk op haar grondvesten doet schudden. Achter de Vaticaanse muren begint een tweestrijd tussen traditie en vooruitgang, schuld en vergeving. Onderwijl proberen deze twee zeer verschillende mannen hun eigen verleden het hoofd te bieden om op die manier een gemeenschappelijke basis te vinden en een toekomstperspectief te creëren voor de kerk en haar miljard volgers wereldwijd.

KERST? NEE, BEDANKT

‘The Witcher’ - 20 december

Wordt dit ‘em dan? De reeks die de afwezigheid van cultserie ‘Game Of Thrones’ zal compenseren? Netflix hoop alvast van wel. Bovendien zien ook de eerste beelden er veelbelovend uit.

In ‘The Witcher’, gebaseerd op de gelijknamige fantasyboeken, probeert eenzame monsterjager Geralt of Rivia zijn plek te vinden in een wereld waarin de meeste mensen slechter zijn dan de monsters die hij bestrijdt. Het noodlot brengt hem bij een machtige magiër en een jonge prinses die een gevaarlijk geheim met zich meedraagt. De drie zijn aan elkaar overgeleverd om hun weg door het onheilspellende ‘Continent’ te vinden.

De cast bestaat uit onder meer hoofdrolspeler Henry Cavill, die de rol speelt van Geralt of Rivia. De andere hoofdrollen zijn voor Anya Chalotra als Yennefer en Freya Allan als Ciri.

‘V Wars’ - 5 december

Alweer een vampierenserie met Ian Somerhalder in de hoofdrol, maar deze keer draait het allesbehalve om romantiek. Vergeet dus ‘The Vampire Diaries’ en maak kennis met ‘V Wars’: de reeks die bij wijze van spreken illustreert wat er was gebeurd als de HBO-serie ‘True Blood’ niet in diplomatiek, maar in oorlog was geëindigd.

Een vreemd virus infecteert de wereld, en transformeert mensen in monsters met een onverzadigbare dorst voor bloed. Samenleven met deze vampieren blijkt onmogelijk. De wereld raakt verwikkeld in een oorlog tussen de mens en de Blood Nation. De spilfiguur in dit hele gebeuren? Ian Somerhalder als dokter Luther Swann, die naarstig op zoek is naar een geneesmiddel om het virus tegen te gaan, in de hoop de oorlog te stoppen en zo de wereld te redden.

‘You’, Seizoen 2 - 26 december

De dag na kerst hoeft het allemaal zo rooskleurig niet meer te zijn. Het langverwachte tweede seizoen van de hitserie ‘You’ wordt dan op ons losgelaten.

‘You’ verhaalt over Joe Goldberg, de eigenaar van een kleine boekenwinkel, die halsoverkop verliefd wordt op Guinevere Beck. Een doodnormaal meisje dat op een dag door zijn winkel passeert. Al na hun eerste ontmoeting is Joe volledig in de ban van de mysterieuze blondine, en is hij vastberaden haar beter te leren kennen. Véél beter zelfs, want hij steelt onder andere haar telefoon, haar dagboek en haar ondergoed wanneer ze even niet oplet. Bovendien gluurt hij ‘s nachts bij haar thuis naar binnen vanaf de overkant van de straat. Klopt, Joe is een angstaanjagende, gevaarlijke stalker, die geen enkel middel schuwt om Beck de zijne te maken. Ook geen moord. Nu Beck in het tweede seizoen van het toneel is verdwenen, richt hij zijn pijlen op een volgend slachtoffer...

Op zich geen uitzonderlijk verhaal. Waarom houdt ‘You’ dan zoveel kijkers in de ban? Het geniale aan de show is dat alle gebeurtenissen door de ogen van Joe verteld worden. En hij is er natuurlijk van overtuigd dat hij de vrouwen die hij stalkt écht graag ziet. Dat alles wat hij doet - inclusief het afslachten van hun beste vrienden - hun leven beter maakt.

‘6 Underground’ - 13 december

Niemand minder dan ‘Deadpool’-acteur Ryan Reynolds speelt de hoofdrol in de Netflix-original ‘6 Underground.’

In ‘6 Underground’ maken we kennis met een nieuw soort actieheld. Zes individuen van over de hele wereld, ieder van hen de allerbeste in zijn of haar vak, worden samengebracht. Naast hun buitengewone talent zijn ze geselecteerd omwille van hun gigantische drive om het verleden uit te wissen en onze toekomst voorgoed te veranderen.

Het team wordt gekozen door een mysterieuze leider (Ryan Reynolds). En hoewel hij en zijn team waarschijnlijk worden vergeten, is zijn voornaamste missie ervoor zorgen dat hun acties wél voor altijd herinnerd zullen worden.

OOK DEZE TITELS ZIJN NIEUW

1 december

‘Dear Kids’

2 december

‘Team Kaylie: Part 2' (Kids)

3 december

‘Especial de Natal Porta dos Fundos: A Primeira Tentação de Cristo’

‘Tiffany Haddish: Black Mitzvah’ (Comedy)

4 december

‘Los Briceño’

‘Magic for Humans’ - seizoen 2

5 december

‘Apache: La vida de Carlos Tevez’

6 december

‘The Chosen One’ - seizoen 2

‘Triad Princess’

‘Three Days of Christmas’

‘Virgin River’

‘Fuller House’ - seizoen 5

‘Astronomy Club: The Sketch Show’ (Comedy)

‘The Confession Killer’ (Documentaire)

‘Spirit Riding Free: The Spirit of Christmas’ (Kids)

‘Teasing Master Takagi-san’ - seizoen 2 (Anime)

9 december

‘Amit Tandon: Family Tandoncies’ (Comedy)

‘A Family Reunion Christmas’ (Kids)

10 december

‘Michelle Wolf: Joke Show’

12 december

‘Jack Whitehall: Christmas with my Father’ (Comedy)

17 december

‘Chief of Staff’ - seizoen 2

‘Ronny Chieng: Asian Comedian Destroys America!’ (Comedy)

18 december

‘Soundtrack’

‘Don’t F**k With Cats: Hunting an Internet Killer’ (Documentaire)

19 december

‘Ultraviolet: Season 2'

‘After The Raid’ (Documentaire)

24 december

‘TERRACE HOUSE: TOKYO 2019-2020: Part 2'

‘Lost in Space’ - seizoen 2

‘Ultraviolet’ - seizoen 2

‘Como caído del cielo’

‘John Mulaney & The Sack Lunch Bunch’ (Comedy)

‘CAROLE & TUESDAY: Part 2' (Anime)

26 december

‘The App’

‘Fast & Furious Spy Racers’ (Kids)

27 december

‘The Gift’

‘Kevin Hart: Don’t F**k This Up’ (Documentaire)

28 december

‘Hot Gimmick: Girl Meets Boy’

30 december

‘Alexa & Katie’ - seizoen 3

‘The Disastrous Life of Saiki K.: Reawakened’ (Anime)

31 december

‘The Neighbor’

‘Yanxi Palace: Princess Adventures’

‘The Degenerates’ - seizoen 2