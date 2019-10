Nieuw op Netflix: veel royalty, Oscarglitter en zelfs de eerste sneeuwvlokken in november MVO

27 oktober 2019

12u00 0 TV November belooft een mooie periode te worden om te schuilen voor de kou en binnen voor de tv te kruipen. Niet alleen lost Netflix deze keer een paar Oscar-kanshebbers, maar ook een paar van onze favoriete series keren terug naar het kleine scherm. En alsof dat nog niet genoeg is, wordt het ook een geweldige maand voor mensen die leven volgens het motto: “Halloween is voorbij, dus vanaf nu is het Kerstmis.”

OSCARBUZZ

‘The Irishman’ - 27 november

Het veelbesproken ‘The Irishman’, de film met Robert De Niro, Al Pacino en Joe Pesci in de hoofdrollen, is eindelijk beschikbaar voor het grote publiek.

‘The Irishman’ vertelt over georganiseerde misdaad in Amerika na de tweede wereldoorlog, vanuit het perspectief van oorlogsveteraan Frank Sheeran. Hij was een oplichter en huurmoordenaar die samenwerkte met de meest notoire onderwereldfiguren van de 20ste eeuw. De film centreert zich rondom een van de grootste onopgeloste moordzaken uit de Amerikaanse geschiedenis, de verdwijning van de legendarische Jimmy Hoff. The Irishman geeft inzage in de besloten wereld van georganiseerde misdaad: de dagelijkse gang van zaken, de onderlinge rivaliteit en de connecties met mainstream politiek.

Filmexperts zien de prent als een mogelijke kanshebber voor de Oscars.

‘The King’ - 1 november

Timothée Chalamet treedt naar de voorgrond in het historische drama ‘The King’. De film is gebaseerd op de toneelstukken ‘Henry IV, Part 1', ‘Henry IV, Part 2' en ‘Henry V’ van William Shakespeare. De andere hoofdrollen worden vertolkt door Joel Edgerton, Ben Mendelsohn en Robert Pattinson. Ook deze prent zou het in zich hebben om een Oscar te winnen, in de categorie ‘beste kostuums’, bijvoorbeeld.

GELIEFDE SERIES KEREN TERUG

‘The Crown’, seizoen 3 - 17 november

Tijd voor de wissel van de macht! Oscarwinnares Olivia Colman neemt de fakkel over van Claire Foy in dit langverwachte derde seizoen van ‘The Crown’, een gedramatiseerde versie van het leven van Queen Elisabeth II van Engeland. Deze keer komt er ook een politieke factor in het spel, want het is niet bepaald rustig in 10 Downing Street. En er wordt ook dieper ingegaan op één van de zwarte periodes uit de monarchie van het Verenigd Koninkrijk: de dood van prinses Diana.

‘The End Of The F***ing World’, seizoen 2 - 5 november

De zeer populaire Netflix-reeks, ‘The End of the F***ing World’, krijgt een tweede seizoen. De serie verhaalt over tieners James en Alyssa, die samen op een rampzalige roadtrip gaan. James plant de hele tijd een moord op Alyssa, tot hij beseft dat hij tóch niet zonder haar verder wil.

De Netflix-première op 5 november is sneller dan verwacht. Het eerste seizoen, dat uitkwam in 2017, werd ook in november al op het Britse Channel 4 uitgezonden, maar verscheen in januari pas op Netflix.

OP NETFLIX IS HET AL KERSTMIS

‘Holiday In The Wild’

Kristin Davis (‘Sex And The City’) vier Kerstmis op een wel heel bijzondere plek. Haar personage, een vrouw die pas is gescheiden en noodgedwongen in haar eentje op haar ‘tweede huwelijksreis’ vertrekt. Zo komt het dat ze in Zuid-Afrika een nieuwe man tegen het lijf loopt (acteur Rob Lowe). Ze vindt er niet alleen opnieuw de liefde, maar ook een passie: ze beslist om dierenverzorgster te worden.

‘Klaus’ - 15 november

De jonge Jesper (Jason Schwartzman), de slechtste student van de postacademie, wordt gestationeerd op een eiland helemaal bovenaan de poolcirkel. Een eiland waar de lokale en altijd ruziënde bevolking nauwelijks woorden met elkaar uitwisselt, laat staan brieven. Jesper staat op het punt om het allemaal op te geven tot hij een bondgenoot vindt in de lokale leerkracht Ava (Rashida Jones). En hij maakt kennis met Klaus (Oscarwinnaar J.K. Simmons), een mysterieuze timmerman die alleen woont in een hut vol handgemaakt speelgoed. Deze bijzondere en ongewone vriendschappen brengen vreugde terug in Smeerensburg en zorgen voor een nieuwe generatie van vrijgevige en gelukkige buren, magische legendes en kerstsokken die met zorg aan de schoorsteen worden opgehangen.

‘The Knight Before Christmas’ - 21 november

Vanessa Hudgens was vorig jaar al te zien in een Netflix Original die draaide rond kerst: ‘The Christmas Switch’. Nu keert ze terug in een volgend feestfestijn. ‘The Knight Before Christmas’ brengt ons een ridder uit de Middeleeuwen die op magische wijze in de 21ste eeuw belandt. Daar valt hij voor een schoollerares die uiteraard niet weet wat haar overkomt...

OOK DEZE TITELS ZIJN NIEUW

1 november

‘Atypical’ - seizoen 3

‘Queen Eye: We’re in Japan!’ (reality serie)

‘Fire In Paradise’ (documentaire)

‘Midnight Express’

‘My Little Pony: Friendship Is Magic: Best Gift Ever’ (kids)

‘2001: A Space Odyssey’

5 november

‘Seth Meyers: Lobby Baby’ (Comedy)

‘She-ra And The Princess Of Power’ - seizoen 4 (kids)

8 november

‘Let It Snow’

13 november

‘Madonna in Mexico’ (documentaire)

12 november

‘Jeff Garlin: Our Man In Chicago’ (Comedy)

15 november

‘The Toys That Made Us’ - seizoen 3

‘Go!: The Unforgettable Party’ (kids)

19 november

‘Iliza: Unveiled’ (Comedy)

21 november

‘Mortel’ (serie)

22 november

‘Dolly Parton’s Heartstrings’

‘The Dragon Prince’ - seizoen 3 (kids)

26 november

‘Mike Birbiglia: The New One’ (Comedy)

‘Super Monsters Save Christmas’ (kids)

27 november

‘Broken’ (documentaire)

28 november

‘Merry Happy Whatever’ (serie)

29 november

‘Sugar Rush Christmas’ (reality serie)