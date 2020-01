Nieuw op Netflix: romantiek, ruimtevaart en rijke fantasie in februari Deze films en series verschijnen in februari op Netflix MVO

31 januari 2020

12u00 0 TV Februari loert om de hoek, net als een heleboel nieuwe films en series op Netflix. Of je nu huivert van afschuw of trilt van plezier bij het woord ‘Valentijn’, er staat voor iedereen iets op het menu. Ruim voldoende romantische plakkers voor de liefhebbers, maar ook avonturen in de ruimte voor wie op zoek is naar een heel ander soort spanning.

RECHT DE RUIMTE IN

‘Horse Girl’ - 7 februari

Laten we beginnen met een ultiem scienefictionverhaal: eentje vol aliens. Sarah is een doodgewone vrouw met een doodgewoon leven, tot ze rare dingen begint te ervaren. Ze heeft last van geheugenverlies en vreest dat ze herhaaldelijk wordt ontvoerd - je raadt het al - door ruimtewezens. Haar oma overkwam net hetzelfde, maar iedereen verklaarde haar gek. Kan Sarah hen overtuigen van het tegendeel? Of is ze gewoon zélf haar verstand aan het verliezen?

‘Gravity’ - 1 februari

Iéts realistischer dan... In je eentje vastzitten in de ruimte? Sandra Bullock maakte het mee. Nu ja, haar personage Dr. Ryan Stone dan toch. Slechts héél even krijgen we een glimp van George Clooney te zien voor de hel losbreekt en Bullock de prent helemaal alleen moet voorttrekken. Dat doet ze zo overtuigend dat het de film zeven Oscars opleverde in 2014. Haar nominatie voor ‘Beste Actrice’ kon ze helaas niet verzilveren, maar het blijft een prestatie die de filmwereld op zijn kop heeft gezet.

ROMANTIEK

Eternal Sunshine of the Spotless Mind - 14 februari

Deze romantische sciencefictionfilm is perfect voor koppels waarvan de ene helft een romantische avond wil beleven, en de andere toch liever een futuristische drama ziet. Joel Barish (Jim Carrey) en Clementine Kruczynski (Kate Winslet) hadden een bewogen relatie, en besluiten uiteindelijk om hun herinneringen aan elkaar te laten wissen. Dat kán, dankzij nieuwe technologie van een vooruitstrevend bedrijf. De herinneringen van Joel worden gewist terwijl hij slaapt, maar daardoor beleeft hij ze allemaal opnieuw in zijn onderbewustzijn... En hij herinnert zich plots weer hoe graag hij Clementine heeft gezien.

‘To All the Boys: P.S. I Still Love You’ - 12 februari

Tienerdrama, you love it or you hate it. Maar deze Netflix-prent - gebaseerd op de gelijknamige roman - is in ieder gval aan een vervolgfilm toe: Het is een nieuw jaar en Lara Jean (Lana Condor) en Peter (Noah Centineo) doen niet langer alsof ze een koppel zijn. Ze zíjn ook echt een koppel. Lara beleeft veel ‘eerste keren’: haar eerste kus, haar eerste echt date, haar eerste Valentijn... Om haar emoties te leren begrijpen rekent ze op haar goede vrienden Kitty, Chris en Margot - en een bondgenoot uit onverwachte hoek: Stormy. Het wordt echter ingewikkeld wanneer John Ambrose, die vroeger ook liefdesbrieven van Lara heeft ontvangen, op het toneel verschijnt... Een dilemma dient zich aan: kan ze verliefd zijn op twee jongens tegelijk?

‘All The Bright Places’ - 28 februari

Gebaseerd op de gelijknamige roman van Jennifer Niven, werpt ‘All The Bright Places’ een heel ander licht op tienerliefde dan we gewend zijn. Violet Markey (Elle Fanning) en Theodore Finch (Justice Smith) zijn twee gekwelde zielen die zo’n beetje bij elkaar uitlopen, en uiteindelijk niet meer van elkaar af willen. Ze veranderen elkaars leven voor altijd, terwijl ze worstelen met zowel emotionele als fysieke littekens uit hun verleden. Ze ontdekken dat zelfs de meest banale plaatsen en momenten iets belangrijks kunnen betekenen... Maar betekent dat ook per definitie een happy end? Tja... Romantiek: check. Tranen: dubbelcheck. In het bijzonder een aanrader voor fans van ‘The Fault In Our Stars’.

WEELDERIGE FANTASIE

‘Locke & Key’ - 7 februari

Een nieuwe Netflix-original waar de zender mee uitpakt, is ‘Locke & Key’. Nadat hun vader op mysterieuze wijze wordt vermoord, verhuizen de drie Locke-kinderen samen met hun moeder naar het voorouderlijke huis ‘Keyhouse’. Al snel vinden ze er magische sleutels die een link lijken te hebben met het bizarre overlijden van hun vader. Terwijl de Locke-kinderen de verschillende sleutels en de bijbehorende unieke krachten ontdekken, ontwaakt een mysterieuze demon die niet stopt voordat hij die magische sleutels zelf in handen heeft.

Studio Ghibli (deel 1) - 1 februari

Wie bekend is met studio Ghibli zal ongetwijfeld al te staan springen, maar ook kijkers die nog nooit van de beroemde Aziatische studio gehoord hebben zullen aangenaam verrast zijn. Studio Ghibli wordt namelijk ook wel eens ‘de Disney van Japan’ genoemd, en heeft tientallen leuke tekenfilms in de aanbieding. Een eerste lading daarvan belandt in februari al op Netflix. Het gaat om ‘Kiki’s Delivery Service’, ‘Laputa: Castle in the Sky’, ‘Porco Rosso’, ‘Tales from Earthsea’, ‘Only Yesterday’ en ‘Ocean Waves’.

Daarnaast komt ook ‘My Neighbor Totoro’ online te staan, en dat is veruit de bekendste prent uit de reeks. Als Ghibli de Disney van Japan is, dan is Totoro de Mickey Mouse.

‘Charlie St. Cloud’

Een heel andere vorm van fantasie: Charlie St.Cloud (Zac Efron) is een jonge man die de dood van zijn jongere broer, Sam, nooit heeft kunnen verwerken. Hij werkt wél als beheerder op de begraafplaats waar zijn broertje een laatste rustplaats heeft gekregen. Veel rusten doet hij echter niet, want hij wil elke avond honkbal spelen met Charlie. Ja hoor, Charlie kan zijn broer nog altijd zien. Of dat een goed of een slecht teken is, weet hij zelf niet.

KATTEN, OMDAT HET KAN

‘cats_the_mewvie’ - 5 februari

Voor wie volledig getraumatiseerd is door de documentaire ‘Don’t F**k With Cats’, die deze maand op Netflix verscheen, is er nu een diervriendelijker alternatief. Ook over katten op het internet, maar dan de wereldberoemde variant. ‘cats_the_mewvie’ vertelt het verhaal achter het ‘Catsofinstagram’-account op Instagram. Dé verzamelplaats bij uitstek voor kattenliefhebbers. Vreemd genoeg zitten er maar twee personen achter de wereldberoemde pagina. In deze documentaire vertellen ze hun verhaal.

OOK DEZE TITELS ZIJN NIEUW

1 februari

‘Twilight’

‘The Twilight Saga: New Moon’

‘The Twilight Saga: Eclipse’

‘The Twilight Saga: Breaking Dawn: Part 1'

‘The Twilight Saga: Breaking Dawn: Part 2'

‘Happy Feet’

‘The Polar Express’

‘Horrible Bosses 2'

‘The Intern’

‘Love Jacked’

3 februari

‘Team Kaylie: Part 3' (Kids)

4 februari

‘Tom Papa: You’re Doing Great!’ (Comedy)

‘Arrow’ - Seizoen 8

5 februari

‘La boda de la abuela’

‘The Pharmacist’ (Documentaire)

6 februari

‘Cagaster of an Insect Cage’ (Anime)

7 februari

‘My Holo Love’

‘Who Killed Malcolm X?’ (Documentaire)

‘Dragons: Rescue Riders’ - Seizoen 2 (Kids)

8 februari

‘Van Helsing’ - Seizoen 4

‘The Coldest Game’

11 februari

‘CAMINO A ROMA’ (Documentaire)

‘Captain Underpants Epic Choice-o-Rama’ (Kids)

‘Q Ball’

13 februari

‘Love is Blind’ (3-week event)

‘Narcos: Mexico’ - Seizoen 2

‘Dragon Quest Your Story’ (Kids)

14 februari

‘Cable Girls’ - Laatste seizoen

‘Isi & Ossi’

‘Van Helsing’

‘This Is 40'

‘I Now Pronounce You Chuck and Larry’

‘Evan Almighty’

16 februari

‘Men in Black: International’

17 februari

‘The Expanding Universe of Ashley Garcia’ (Kids)

19 februari

‘The Chef Show: Volume 3' (Documentaire)

21 februari

‘Gentefied’

‘Puerta 7'

‘Glitch Techs’ (Kids)

‘Pup Academy’ (Kids)

20 februari

‘Spectros’

21 februari

‘Babies’ (Documentaire)

24 februari

‘Better Call Saul’ - Seizoen 5

26 februari

‘I Am Not Okay With This’

27 februari

‘Altered Carbon’ - Seizoen 2

‘Followers’

‘Pokémon: Mewtwo Strikes Back—Evolution’ (Kids)

28 februari

‘Unstoppable’

‘Queen Sono’

‘Formula 1: Drive to Survive’ - Seizoen 2

‘Restaurants on the Edge’

Datum nog onbekend

‘Taj Mahal 1989'