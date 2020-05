Nieuw op Netflix: Oscarmateriaal en afscheidsseizoenen houden je zelfs op de zonnigste dagen binnen Melissa Van Ostaeyen

31 mei 2020

12u00 3 TV De zomer is gearriveerd en nog altijd zitten we binnen. Geen vakanties op de planning - al zeker niet in het buitenland. Geen nood, want Marty McFly, Payton Hobart, Will Ferrell en Spike Lee bundelen hun krachten om je ook deze maand met plezier voor de buis te houden. Zo hou je je zelfs tijdens de meest zonnige dagen aan de lockdown.

‘The Politician’, seizoen 2 - vanaf 19 juni

Messen in de rug, een driehoeksrelatie en één ambitieuze kandidaat voor de senaat: dat moet het fantastische moddergooifestijn van Ryan Murphy zijn. ‘The Politician’ is na groot succes terug voor een tweede seizoen. Payton Hobart is afgestudeerd van de universiteit en zal niet rusten voor hij president van de Verenigde Staten is. Als dat maar goedkomt. (Spoiler: waarschijnlijk niet...)

AFSCHEIDSEIZOENEN

‘13 Reasons Why’, het laatste seizoen - vanaf 5 juni

Het vierde en laatste seizoen van de populaire tienerdramaserie ‘13 Reasons Why’ is vanaf 5 juni te zien op Netflix. De serie werd van bij de start meteen een grote hit, vooral onder jongeren. Het eerste seizoen van de reeks, gebaseerd op het gelijknamige boek, vertelt het verhaal van tiener Hannah die na pesterijen en persoonlijke problemen besluit zelfmoord te plegen. Haar klasgenoten reageren geschokt en een aantal worstelt met schuldgevoelens vanwege het deelnemen aan pesterijen. Tijdens het finaleseizoen, dat bestaat uit tien afleveringen, bereiden de laatstejaarsstudenten van Liberty High School zich voor op hun diploma-uitreiking.

Het eerste seizoen deed in 2017 behoorlijk wat stof opwaaien vanwege een aantal gewelddadige taferelen en verkrachtingsscènes. Netflix voegde vervolgens een waarschuwing toe bij het begin van elke aflevering. De heftige zelfmoordscène uit de eerste reeks werd later aangepast.

‘Fuller House: The Farewell Season’ - vanaf 2 juni

Wie had ooit gedacht dat de reboot van de jaren ‘80-reeks ‘Full House’ zo’n daverend succes zou zijn? Jammer genoeg komt er aan alle mooie liedjes een einde. Na vijf seizoenen neemt ook de cast van ‘Fuller House’ afscheid van Netflix in een laatste vaarwelseizoen.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

‘Da 5 Bloods’ - vanaf 12 juni

Alweer eentje voor de Oscars? Netflix pakt uit met ‘Da 5 Bloods’, een prent van Spike Lee, met onder andere ‘Black Panther’-ster Chadwick Boseman in de hoofdrol.

Oscarwinnaar Spike Lee vertelt het verhaal van vier Afro-Amerikaanse veteranen Paul (Delroy Lindo), Otis (Clarke Peters), Eddie (Norm Lewis) en Melvin (Isiah Whitlock) die decennia later terugkeren naar Vietnam. Het viertal gaat diep in de Vietnamese jungle op zoek naar de overblijfselen van hun overleden teamleider (Chadwick Boseman) en een begraven schat. Bijgestaan door Pauls bezorgde zoon (Jonathan Majors) moeten de helden vechten tegen de krachten van mens en natuur. Tegelijkertijd worden ze geconfronteerd met de blijvende schade en immoraliteit die de Vietnamoorlog op hun ziel heeft achtergelaten.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

‘Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga’ - vanaf 26 juni

Nog altijd spijt dat het Songfestival dit jaar niet door kon gaan? Will Ferrell en Rachel McAdams brengen je een hilarisch alternatief met ‘Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga’.

In de prent gaat het allemaal over het frivole, ietwat vreemde gebeuren achter de schermen van het songfestival. Het échte festival kon dit jaar niet doorgaan, maar we kunnen wel al meegenieten van ‘Volcano Man’. Een origineel nummer van de Netflix-schrijvers dat niet zou misstaan in Rotterdam, volgend jaar.

Het verhaal van de film draait rond personages Lars Erickssong en Sigrit Ericksdottir, twee artiesten uit IJsland die de kans krijgen om hun land te vertegenwoordigen op het Songfestival. Natuurlijk lukt dat niet zonder slag of stoot.

‘Slender Man’ - vanaf 21 juni

Gebaseerd op een urban legend die even hardnekkig als angstaanjagend was: ‘Slenderman’ is een horrorprent die verhaalt over een flinterdunne demon zonder gezicht die de bossen afspeurt naar kinderen. Hij is zo dun dat hij dicht achter eender welke boom of lantaarnpaal kan verstoppen. En als je hem ziet, dan is het natuurlijk te laat... De film heeft een akelig waargebeurd kantje. Een jong Amerikaans meisje pleegde ooit een moord op één van haar vriendinnen om haar te ‘offeren aan Slenderman’, gezien het fictieve personage een eigen leven begon te leiden op sociale media. Een internethype die serieus uit de hand liep, dus.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Het ‘Back to the Future’ saga - vanaf 30 juni

Voor iedereen die graag de tijd zou terugdraaien tot voor de lockdown, roept Netflix de hulp in van Marty McFly en Doc. Meer dan genoeg vrolijke nostalgie met de klassieker ‘Back To The Future’ en vervolgfilm ‘Back to the Future: Part II’.

Ook deze titels zijn nieuw:

1 juni

‘The Amazing Spider-Man’

‘She’s Out of My League’

‘Failure to Launch’

‘The Zookeeper’s Wife’

2 juni

‘True: Rainbow Rescue’ (Kids)

3 juni

‘Spelling the Dream’ (Docu)

4 juni

‘Hospital Playlist’

‘M’entends-tu?’

‘Baki: The Great Raitai Tournament Saga’ (Anime)

5 juni

‘Queer Eye’ - seizoen 5

‘The Last Days of American Crime’

‘Choked: Paisa Bolta Hai’

‘Over Water’

7 juni

‘Patriot Act with Hasan Minhaj: Volume 6' (aflevering 4-7)

8 juni

‘Bridget Jones’s Baby’

10 juni

‘Reality Z’

‘Curon’

‘Lenox Hill’ (Docu)

12 juni

‘F is for Family’ - seizoen 4

‘Dating Around’ seizoen 2

‘The Search’

‘The Woods’

‘Jo Koy: In His Elements’ (Comedy)

‘Kipo and the Age of Wonderbeasts’ - seizoen 2 (Kids)

13 juni

‘Alexa & Katie Part 4' (Kids)

14 juni

‘Marcella’ - seizoen 3

17 juni

‘Mr. Iglesias: Part 2'

18 juni

‘The Order’ - seizoen 2

‘A Whisker Away’ (Anime)

19 juni

‘Floor Is Lava’

‘Girls from Ipanema’

‘Feel the Beat’

‘Wasp Network’

‘Lost Bullet’

‘One-Way to Tomorrow’

‘Babies: Part 2' (Docu)

‘Father Soldier Son’ (Docu)

‘Rhyme Time Town’ (Kids)

23 juni

‘Eric Andre: Legalize Everything’ (Comedy)

24 juni

‘Crazy Delicious’

‘Nobody Knows I’m here (Nadie sabe que estoy aquí)’

‘Athlete A’ (Docu)

26 juni

‘Amar y vivir’

‘Home Game’

30 juni

‘Adú’

‘George Lopez: We’ll Do It For Half’ (Comedy)

‘BNA’ (Anime)

‘The Karate Kid’

‘Snow White & the Huntsman’

‘Scarface’