Nieuw op Netflix: goochelaar doet deze man geloven dat hij onzichtbaar is



avh

29 augustus 2018

10u52 0 TV Wij hebben een nieuwe Netflix-serie voor jou die je vanaf nu kan bingewatchen. In ‘Magic for Humans’ trekt goochelaar Justin Willman de straat op om mensen te verbazen met zijn magie. In deze trailer doet hij een man geloven dat hij onzichtbaar is.

Ondertussen krijgt de goochelaar al kritiek, want velen denken dat alles in scène is gezet en dat zelfs de 'slachtoffers' mee in het complot zitten om de kijkers om de tuin te leiden. Hoe dan ook, entertainend is het wel.



Het volledige eerste seizoen van ‘Magic for Humans’ is nu beschikbaar op Netflix.