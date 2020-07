Nieuw op Netflix: fun met fantasy en de terugkeer van Matthias Schoenaerts MVO

02 juli 2020

17u00 6 TV Of we al dan niet op reis kunnen deze zomer blijft twijfelachtig. Gelukkig kunnen we wél zorgeloos naar de gloednieuwe fantasiewerelden van Netflix trekken. Mythische wezens, spokenjagers of superhelden die reizen door de tijd, er is voor ieder wat wils. Liever een tv-vakantie in eigen land? Dan is er nog de Vlaamse parel ‘De Twaalf’.

MATTHIAS IS TERUG

‘The Old Guard’ - vanaf 10 juli

Eindelijk is hij er dan: ‘The Old Guard’, de langverwachte nieuwe film met onze eigen Matthias Schoenaerts.

Vrouwelijke strijder Andy (Charlize Theron) leidt een geheim select gezelschap onsterfelijke huurlingen met de mysterieuze gave zichzelf te genezen. Al eeuwenlang beschermen zij de sterfelijke wereld terwijl ze onder de radar proberen te blijven.

Wanneer dit team wordt ingehuurd om in Zuid-Soedan een groep ontvoerde schoolkinderen te redden, worden hun bijzondere gaven plotseling blootgesteld. Het is aan Andy en haar jongste rekruut Nile (Kiki Layne) om de rest van het team te redden én te voorkomen dat anderen hun gaven willen reproduceren en misbruiken.



FUN MET FANTASY

‘Cursed’ - vanaf 17 juli

Eerder zag je haar al in ‘13 Reasons Why’, nu is Katherine Langford terug in de gloednieuwe fantasyreeks van de streamingzender. Gebaseerd op het gelijknamige boek is ‘Cursed’ een verfilming van de Arthur-legende. Het verhaal wordt verteld door de ogen van Nimue, een jonge vrouw met een mysterieuze gave die is voorbestemd om de machtige en tegelijkertijd tragische ‘Lady of the lake’ te worden. Na de plotselinge dood van haar moeder vindt Nimue een bondgenoot in de bescheiden huurling Arthur met wie ze op zoek gaat naar Merlijn om hem het eeuwenoude zwaard te overhandigen. Gaandeweg wordt de jonge vrouw het symbool voor moed en rebellie tegen de angstaanjagende Red Paladins en hun koning Uther. ‘Cursed’ is een ‘coming of age’-verhaal met thema’s die vandaag de dag ook aan de orde zijn: de vernietiging van de natuur, religieuze terreur, zinloze oorlogen en de moed zien te vinden om te leiden wanneer alles verloren lijkt te zijn.

‘Warrior Nun’ - vanaf 2 juli

Nog een staaltje fantasy: ‘Warrior Nun’ heeft misschien een vreemde titel, maar de eigenlijke inhoud ziet er alvast veelbelovend uit. Nadat een jong weesmeisje plots wakker wordt in een mortuarium, ontdekt ze dat ze superkrachten heeft. Ze is ‘de uitverkorene’ binnen een gemeenschap van eigenzinnige nonnen die op demonen jagen...



‘The Umbrella Academy’, seizoen 2 - vanaf 31 juli

Hou je vast, want de populaire antihelden van ‘The Umbrella Academy’ zijn terug voor ronde twee. Slechts enkele weken na de lancering van het eerste seizoen maakte Netflix al bekend dat de fantasyreeks een vervolg kreeg. Nu weten we eindelijk ook vanaf wanneer. De serie, die werd gemaakt in samenwerking met bedenker Gerard Way en graphic novel-illustrator Gabriel Bá, zal vanaf 31 juli opnieuw te zien zijn. Dat maakte de cast bekend vanuit hun eigen woonkamer, gezien ook zij vastzitten tijdens de quarantaine.



VLAAMSE TOPPER

‘De Twaalf’ - vanaf 10 juli

Goed nieuws voor wie ‘De Twaalf’ nog niet gezien heeft. De Vlaamse reeks rond een volksjury in een assisenproces komt vanaf deze maand naar Netflix. Twaalf burgers worden opgeroepen als volksjury van een ophefmakende moordzaak. Ze hebben geen simpele taak: ze beslissen over de schuld of onschuld van de gerespecteerde schooldirectrice Frie Palmers (Maaike Cafmeyer), die wordt beschuldigd van twee moorden. Het proces blijkt niet alleen bepalend voor het lot van Frie, ook het leven van de juryleden neemt door de geruchtmakende moordzaak een heel nieuwe wending. Uiteindelijk wordt de assisenzaak niet alleen het proces van de beschuldigde, maar ook van de juryleden zelf.

HOPELOZE HUMOR

‘American Pie’-saga, vanaf 1 juli

Wie liever nog eens goed wat comic relief gaat opzoeken tijdens de coronacrisis, kan dat vanaf nu met de volledige ‘American Pie’-saga. Zowel ‘Band Camp’, ‘Beta House’, ‘The Naked Mile’ en ‘The Book Of Love’ staan sinds deze maand online.

NOSTALGIE MET SPIELBERG

Dankzij zijn klassiekers trekken de Amerikanen weer massaal naar de bioscoop: Steven Spielberg blijft terecht één van de meest geliefde regisseurs ooit. Ook Netflix pakt deze maand uit met een paar van zijn beste werken, zoals ‘Catch Me If You Can’, ‘Schindler’s List’ en ‘The Terminal’.

Ook deze titels zijn nieuw:

1 juli

‘Deadwind’: Season 2

‘Say I Do’

‘Warrior Nun’

‘Under the Riccione Sun’

‘Unsolved Mysteries’ (Docu)

‘Chico Bon Bon: Monkey with a Tool Belt’ - seizoen 2 (Kids)

‘About a Boy’

‘The World’s End’

‘Bad Teacher’

‘Men in Black II’

‘Transformers: Revenge of the Fallen’

‘Knocked Up’

‘Schindler’s List’

‘Catch Me If You Can’

2 juli

‘Thiago Ventura: POKAS’ (Comedy)

‘Over Water’ - seizoen 2

3 juli

‘Cable Girls: Final Season’ - deel 2

‘JU-ON: Origins’

‘Southern Survival’

‘Desperados’

‘The Baby-Sitters Club’ (Kids)

8 juli

‘Stateless’

‘Mucho Mucho Amor: The Legend of Walter Mercado’ (Docu)

9 juli

‘The Protector’ - seizoen 4

‘Japan Sinks: 2020' (Anime)

10 juli

‘Down to Earth with Zac Efron’

‘O Crush Perfeito’

‘The Old Guard’

‘The Claudia Kishi Club’ (Docu)

‘Hello Ninja’ - seizoen 3 (Kids)

‘The Epic Tales of Captain Underpants in Space’ (Kids)

13 juli

‘Cinderela Pop’ (Kids)

14 juli

‘Urzila Carlson: Overqualified Loser’ (Comedy)

‘On est ensemble’ (Docu)

‘The Business of Drugs’ (Docu)

15 juli

‘Dark Desire’

‘Skin Decision: Before and After’

‘Gli Infedeli’

16 juli

‘Indian Matchmaking’

‘Fatal Affair’

17 juli

‘Boca a Boca (Kissing Game)’

20 juli

‘Ashley Garcia: Genius in Love’ (Kids)

21 juli

‘How to Sell Drugs Online (Fast)’ - seizoen 2

‘Jack Whitehall: I’m Only Joking’ (Comedy)

‘Street Food: Latin America’ (Docu)

22 juli

‘Signs’

‘Norsemen’ - seizoen 3

‘Love on the Spectrum’ (Docu)

‘Fear City: New York vs The Mafia’ (Docu)

23 juli

‘The Larva Island Movie’ (Kids)

‘The Nun’

‘Crazy Rich Asians’

‘Zombieland: Double Tap’

24 juli

‘¡A cantar! (Sing On! Spain)’

‘Animal Crackers’

‘Ofrenda a la tormenta’

‘The Kissing Booth 2'

‘Dragons: Rescue Riders: Secrets of the Songwing’ (Kids)

26 juli

‘Good Girls’ - seizoen 3

28 juli

‘Last Chance U: Laney’ (Docu)

29 juli

‘Inside the World’s Toughest Prisons’- seizoen 4

‘The Hater’

‘The Speed Cubers’

30 juli

‘Transformers: War For Cybertron Trilogy’ (Anime)

31 juli

‘Get Even’

‘Sugar Rush: Extra Sweet’

‘Seriously Single’