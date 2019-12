Nieuw op Netflix: duivels doen met Dracula of meegaan met de messias Nieuw op Netflix in januari MVO

13u00 6 TV Een nieuw jaar, dat vraagt om een nieuwe voorraad aan films en series. Wij gingen onze nieuwjaarsbrief voorlezen bij Netflix en kregen in ruil enkele controversiële pareltjes, verschillende soorten vampieren, een setje dinosaurussen en vlammende actie. Allemaal in een veel hogere dosis dan we gewend zijn, dus reden te meer om 2020 al bingewatchend in te zetten - nu we na die feestdagen éindelijk nergens meer moeten zijn behalve thuis.

CONTROVERSE ALOM

‘Messiah’ - 1 januari

Een geheimzinnige man krijgt internationale aandacht omdat hij publieke onrust veroorzaakt. CIA-agente Eva Geller (Michelle Monaghan) zet de achtervolging in, maar de zaak blijkt heel vreemd te zijn. De volgers van die bewuste man beweren namelijk dat hij mirakels kan laten gebeuren. De media raken gefascineerd door deze Messias-achtige figuur, en dat maakt haar taak er niet makkelijker op. Eva moet voor de wereld - en ook voor zichzelf - uitmaken of deze man écht een boodschapper uit de hemel is, of gewoon een zeer getalenteerde oplichter. De reeks werd geschreven door Michael Petroni (‘The Book Thief’) en geregisseerd door James McTeigue (‘V for Vendetta’) en Kate Woods (‘Rectify’).

Leuk weetje: de serie heeft ook een Belgisch kantje. In de hoofdrol van de ‘messias’ zien we de Luikse acteur Mehdi Dehbi. Nog voor de première zorgt ‘Messiah’ al voor veel opschudding. Op Change.org loopt er al een petitie om de uitzending van de reeks tegen te gaan. Ze zou de Islam slecht afschilderen, zo zeggen verschillende kijkers. “Netflix wil ons belachelijk maken. De Islam wordt gezien als een pad dat naar terrorisme leidt. Fictie of niet, zulke dingen zouden niet mogen.” Ook voor het Christendom stelt ‘Messiah’ een vervelende vraag: hoe zouden mensen reageren als er een nieuwe messias opstond?

‘Sex Education’, seizoen 2 - 17 januari

Seks. Tieners denken er constant aan, maar ze begrijpen er niets van. Vandaar dat zelfs de meest onwaarschijnlijke jongeman zich kon ontpoppen tot dé seksgoeroe van zijn school. Alleen jammer dat zijn eigen seksleven volledig onbestaand is... Het eerste seizoen van de tienerreeks was een laaiend succes, ook al vond niet iedereen al die expliciete gesprekken over seks even gepast. Vandaar dat de volledige cast nog eens terug mocht komen voor een tweede rondje.

‘Mamma Mia!’ - 1 januari

You love it or you hate it, maar hier is hij weer: ‘Mamma Mia!’ De iconische musicalfilm verwarmt het hart van elke karaoke fan - en thuis voor de buis kan je natuurlijk zorgeloos meezingen met alle bekende ABBA-hits - maar is de nagel aan de doodskist van iedereen die van mening is dat film en musical niét samengaan. Laat ons nu maar hopen dat jouw huishouden uit slechts één van de twee categorieën bestaat. En zo niet, zijn er nog altijd oordopjes.

GEZELLIG GRIEZELEN

‘Chilling Adventures of Sabrina’, seizoen 3 - 24 januari

Kiernan Shipka keert terug als Sabrina, maar niet bepaald als de teenage witch die je van vroeger gewend bent. ‘Chilling Adventures of Sabrina’ is veel donkerder én gelukkig ook veel spannender. De reeks speelt zich af in hetzelfde universum als het razend populaire ‘Riverdale’ en is goed op weg om minstens even geliefd te worden. Dit horrorfestijn in een licht verteerbaar, modern jasje is ondertussen al aan een langverwacht derde seizoen toe. Netflix geeft nooit kijkcijfers vrij, maar bevestigt wel dat Sabrina één van hun grootste publiekstrekkers is, met name omdat de reeks ook tieners aanspreekt.

‘Dracula’ - 4 januari

Eindelijk is ze er dan: de Netflix-BBC-reeks van de makers van het succesvolle ‘Sherlock’: Steven Moffat en Mark Gatiss. De Britse acteur Claes Bang speelt de bloeddorstige Dracula in de gelijknamige serie, die gebaseerd is op de - alweer gelijknamige - roman van Bram Stoker. De verwachtingen voor ‘Dracula' liggen erg hoog, maar tot nu toe is nog niet veel over de reeks bekend. Ook BBC wacht met uitzenden tot 1 januari. Enkele dagen later kunnen ook wij ervan meegenieten - of nu ja, mee griezelen.

‘The Twilight Saga’ - 1 januari

De vampieren die ondertussen al wél vaste waarden zijn, dat zijn die uit ‘Twilight’. Edward en Bella zijn intussen niet meer weg te denken uit de fantasy-wereld, of je nu een fan bent van glitterende monsters of niet. Hoewel de kans groot is dat je hun volledige liefdesverhaal al een paar keer gelezen of gezien hebt, krijg je nu de kans om alles nog eens opnieuw te bekijken. Alle films, namelijk ‘Twilight’, ‘New Moon’, ‘Eclipse’ en ‘Breaking Dawn’ komen vanaf het begin van de maand op Netflix te staan.

BAKKEN VOL ACTIE

‘The Jason Bourne Saga’ - 1 januari

Op een haar na krijgen we het volledige Jason Bourne-verhaal voorgeschoteld op 1 januari. Netflix brengt ‘The Bourne Identity’, ‘The Bourne Ultimatum’ en ‘The Bourne Legacy’ naar het kleine scherm. De missing link in dit verhaal is helaas ‘The Bourne Supremacy’, de tweede film in de reeks rond geheimagent Jason Bourne. Die laatste wordt telkens vertolkt door Matt Damon. Ideaal voor wie het nieuwe jaar wil inzetten met een grote dosis actie, maar eigenlijk toch zijn zetel niet uit wil komen.

‘Jurassic Park Saga’ - 1 januari

Om het af te maken met een klassiekere reeks vervolgfilms: ook de ‘Jurassic Park’-reeks komt vanaf 1 januari deels op Netflix te staan. We krijgen de originele ‘Jurassic Park’, maar ook ‘The Lost World: Jurassic Park’ en ‘Jurassic Park III’ voorgeschoteld. Of je nu naar de releasedatum van de films kijkt of naar de prehistorische context, het blijft sowieso een duik terug in de tijd!

