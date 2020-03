Nieuw op Netflix: deze topfilms- en series verschijnen in maart TDS

01 maart 2020

10u00

Bron: NETFLIX 0 TV Een nieuwe maand, een nieuwe lading op Netflix. De streamingdienst gooit alweer een heleboel fantastische films, series en documentaires online, dus reserveer alvast enkele vakantiedagen of -weken voor alle nieuwigheden. Wij sommen de beste titels op die binnenkort verschijnen.

ONZE TIPS

‘The Letter for the King’

In deze meeslepende fantasieserie houdt één jongeman het lot van het volledige koninkrijk in handen wanneer hij aan een avontuurlijke tocht begint om een geheime boodschap af te leveren. Het verhaal is gebaseerd op het populaire Nederlandse avonturenboek ‘De Brief voor de Koning’ van Tonke Dragt.

Vanaf 20 maart

‘Kingdom’ - seizoen 2

‘Kingdom’ is een Zuid-Koreaanse actieserie en is inmiddels aan een tweede seizoen toe. Kingdom speelt zich af in de Middeleeuwse Koreaanse Joseon-periode, waarin een kroonprins op een zelfmoordmissie wordt gestuurd om een mysterieuze virus-uitbraak te onderzoeken. Deze missie leidt tot bevindingen die zijn koninkrijk dreigen te vernietigen.

Vanaf 13 maart

‘Keizersvrouwen’

Deze Nederlandse reeks gaat over Xandra, een dertiger die een gezin heeft en werkt bij een succesvol evenementenbureau. Toch verlangt ze naar meer opwinding in haar leven. Als ze besluit een groep luxe escorts te managen, komt ze terecht in de wereld van seks, zwart geld en geweld. Haar gezin buiten schot houden blijkt met zo’n gevaarlijk dubbelleven geen sinecure.

Vanaf 13 maart

‘The Platform’ (Originele titel: ‘El Hoyo’)

In een dystopische toekomst worden gevangenen gehuisvest in verticaal geplaatste cellen. De bewoners bovenaan krijgen heerlijk voedsel voorgeschoteld, terwijl de gevangenen onder hen het moeten redden met de restjes en dagelijks moeten vechten om te overleven. Wie welke cel toegewezen krijgt, wordt volledig willekeurig beslist.

Vanaf 20 maart

‘ Mission: Impossible - Fallout’

Nadat een missie fout afloopt, moeten Ethan Hunt en zijn IMF-team, bestaande uit Alan Hunley, Benji Dunn en Luther Stickell, racen tegen de klok. Ze worden bijgestaan door Ilsa Faust en Julia Meade die hen helpen hun nieuwe missie tot een goed einde te brengen. Tijdens hun avontuur dreigt er voortdurend gevaar in de vorm van nucleair terrorisme. Bovendien wordt Hunt gekweld door zijn verleden en door de keuzes die hij in zijn leven maakte. Daarnaast duikt August Walker op, een nieuwe collega waarmee zijn team zal moeten samenwerken.

Vanaf 5 maart

OOK DEZE TITELS ZIJN NIEUW

Verschijnt op 1 maart

‘Nausicaä of the Valley of the Wind’

‘Princess Mononoke’

‘My Neighbors the Yamadas’

‘Spirited Away’

‘The Cat Returns’

‘The Tale of the Princess Kaguya’

‘Dirty Harry’

‘Hereditary’

‘JoJo’s Bizarre Adventure’

‘Bakugan: Battle Planet’ (S01)

‘Go! Go! Cory Carson’ (S02)

‘Dumb and Dumber’

‘Just Go With It’

‘Legends of the Fall’

‘The Secret World of Arrietty’

Verschijnt op 5 maart

‘Castlevania’ (S03)

‘Mighty Little Bheen: Festival of Colors’

Verschijnt op 6 maart

‘Paradise PD’ (S02)

‘Spenser Confidential’

‘The Protector’ (S03)

‘I Am Jonax’

‘Guilty’

‘El Silencio de la Ciudad Blanca’

‘Ugly Delicious’ (S02)

Verschijnt op 8 maart

‘Sitara: Let Girls Dream’

Verschijnt op 9 maart

‘Bad Neighbours 2'

Verschijnt op 10 maart

‘Carmen Sandiego: to Steal or Not To Steal’

‘Marc Maron: End Times Fun’

Verschijnt op 11 maart

‘Dirty Money’ (S02)

‘Scooby-Doo! And the Gourmet Ghost’

‘On My Block’ (S03)

‘The Circle Brazil’

Verschijnt op 13 maart

‘Elite’ (S03)

‘Brot’ (The Valhalla Murders) (S01)

‘Bloodride’ (S01)

‘100 Humans’ (S01)

‘Go Karts’

‘Lost Girls’

‘Beastars’