Nieuw op Netflix: deze topfilms- en series verschijnen de komende weken SH

01 september 2019

10u00 0 TV Een nieuwe maand, een nieuwe lading op Netflix. De streamingdienst gooit alweer een heleboel fantastische films, series en documentaires online, dus reserveer alvast enkele vakantiedagen of -weken voor alle nieuwigheden. Wij sommen de beste titels op die binnenkort verschijnen.

ONZE TIPS

‘The Politician’: alles om president te worden

Payton Hobart is een steenrijke student uit Californië en weet al van kinds af aan dat hij president van de Verenigde Staten zal worden. Maar eerst moet hij zich staande weten te houden op Saint Sebastian High School, het meest verraderlijke politieke landschap dat er is. Als hij Student Body President wil worden, een plekje op Harvard bemachtigen en zijn succesvolle weg blijven bewandelen, moet Payton zijn meedogenloze klasgenoten te slim af zijn zonder zijn eigen moraliteit en imago op te offeren. ‘The Politician’ wordt de eerste serie van Ryan Murphy op Netflix. In de hoofdrollen staan Ben Platt, Gwyneth Paltrow en Jessica Lange.

Vanaf 27 september op Netflix

‘The I-land’: Expeditie Robinson met een vleugje Hunger Games

In deze scifi-avonturenserie ontwaken tien mensen op een verraderlijk eiland. Ze kunnen zich niks meer herinneren en ontdekken al snel dat deze wereld niet is wat hij lijkt. Ze zullen samen moeten werken om een uitweg te vinden tussen alle psychologische en fysieke challlenges, wat al snel resulteert in een bloederige race om te overleven.

Vanaf 12 september op Netflix

‘Jeff Dunham: Beside Himself’: comedy zoals we het van hem kennen

Comedian Jeff Dunham en zijn beroemde personages Walter, Peanut, José Jalapeño en Achmed trekken voor deze special naar Dallas voor opnieuw een goeie dosis comedy zoals we van hen gewoon zijn.

Vanaf 24 september op Netflix

‘Inside Bill's Brain: Decoding Bill Gates’: het verhaal van een groot man

In deze driedelige documentaireserie duiken we in het brein Bill Gates. Vrienden, familie en zakenpartners geven je een uniek portret van de wereldverbeteraar en oprichter van Microsoft en The Bill & Melinda Gates Foundation. “Ik hoop dat deze documentaire mensen optimistisch houdt en hen doet beseffen dat grote problemen altijd op te lossen zijn”, zegt Bill Gates.

Vanaf 20 september op Netflix

.@BillGates is trying to solve some of the world’s most persistent problems and our new three-part documentary — “Inside Bill’s Brain: Decoding Bill Gates” — offers an unprecedented peek inside the mind of the celebrated tech visionary, business leader, and philanthropist pic.twitter.com/vUqttK3v1f See What's Next(@ seewhatsnext) link

‘Justice League’: Nieuw team staat al klaar

Netflix haalt ook weer enkele bekende films binnen. ‘Justice League’ is daar eentje van. Geïnspireerd door de onzelfzuchtige Superman gaan Batman en Wonder Woman opzoek naar een nieuw team superhelden om Steppenwolf en zijn leger van Parademons te kunnen verslaan. Ondanks deze helden (Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg en The Flash) is het bijna te laat om de aarde te redden van een grootse aanval.

Vanaf 7 september op Netflix

OOK DEZE TITELS ZIJN NIEUW:

Verschijnt op 1 september

‘Steel Magnolias’

‘Yes Man’

‘Dirty Dancing’

‘The Giver’

Verschijnt op 6 september

‘Elite’ - seizoen 2

‘The Spy’

‘Jack Whitehall: Travels With My Father’ - seizoen 3

‘Hip-Hop Evolution’ - seizoen 3

‘Archibald’s Next Big Thing’

Verschijnt op 10 september

‘Bill Burr: Paper Tiger’

Verschijnt op 13 september

‘Unbelievable’

‘Tall Girl’

Verschijnt op 15 september

‘Legend Of The Guardians: The Owl’s Of Ga’Hoole’

‘A Nightmare On Elmstreet’

Verschijnt op 17 september

‘The Last Kids On Earth’

Verschijnt op 20 september

‘Disenchantment’ - deel 2

‘Between Two Ferns: The Movie’

‘London Has Fallen’

Verschijnt op 22 september

‘We’re The Millers’

Verschijnt op 23 september

‘Team Kaylie’

Verschijnt op 26 september

‘Explained’