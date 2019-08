Nieuw op Netflix: deze topfilms- en series verschijnen de komende weken TDS

01 augustus 2019

Bron: Netflix 0 TV Een nieuwe maand, een nieuwe lading op Netflix. De streamingdienst gooit alweer een heleboel fantastische films, series en documentaires online, dus reserveer alvast enkele vakantiedagen of -weken voor alle nieuwigheden. Wij sommen de beste titels op die binnenkort verschijnen.

ONZE TIPS

‘Sintonia: meeslepend Zuid-Amerikaans coming-of-age-drama

‘Sintonia’ vertelt het verhaal van jongeren uit de Braziliaanse favela’s, waar drank, drugs en geweld schering en inslag zijn. De reeks gaat over jeugdvrienden Nando (Christian Malheiros), Doni (MC Jottapê) en Rita (Bruna Mascarenhas), die samen onder invloed van muziek, drugs en hun geloof opgroeiden in de sloppenwijken van São Paulo. Ze jagen alledrie hun eigen eigen dromen na, en kunnen elkaars steun en hulp zeer goed gebruiken. Het eerste seizoen bevat tien afleveringen.

Vanaf 9 augustus op Netflix

‘13 Geboden’: topper van eigen Vlaamse bodem

‘13 geboden’, dat bij ons vorig najaar werd uitgezonden op VTM, gaat over een misdadiger die de wereld een geweten wil schoppen en bij elk van zijn gruweldaden teruggrijpt naar de 10 Geboden. Marie Vinck en Dirk Van Dijck zijn de Aalsterse rechercheurs die hem proberen te arresteren. De Vlaamse misdaadreeks scoorde ook al in Groot-Brittannië en de VS. ‘13 Commandments’ knocked my socks off’ - ”‘13 geboden’ blies me van mijn sokken”, stond ondermeer te lezen in de buitenlandse pers en foto’s van Marie Vinck als Vicky Degraeve doken onder meer op in titels als ‘The Times’ en ‘The Guardian’.

Vanaf 30 augustus op Netflix

‘The Dark Crystal: Age of Resistance’: knap staaltje fantasy

Deze nieuwe reeks mag eigenlijk beschouwd worden al een prequel van de film die in 1982 verscheen. In ‘The Dark Crystal: Age of Resistance’ is de wereld van Thra stervende. Het Kristal van de Waarheid ligt in het hart van Thra, een bron van ongekende kracht. De toekomst is echter onzeker, gezien het kristal beschadigd werd door de kwaadaardige Skeksis. Bovendien bedreigt een verspreidende ziekte het land. Wanneer drie Gelflings de gruwelijke waarheid achter de macht van de Skeksis ontdekken, begint hun avontuur en de epische strijd om de wereld.

Vanaf 30 augustus op Netflix

‘The Family’: religieuze documentaire die alle verbeelding tart

Een documentaire in de vorm van een miniserie. ‘The Family’ gaat over een mysterieuze groep conservatieve christenen die een enorme invloed had over Washington. Gelovigen van over de hele wereld, waaronder zelfs toenmalig president Eisenhower, trokken naar de organisatie voor een zegening. In vijf intense afleveringen ontleed ‘The Family’ de innerlijke werking van de groep.

Vanaf 9 augustus op Netflix

‘It’s Kind of a Funny Story’: aangrijpend drama over mentaal welzijn

De zestien jaar oude Craig (Keir Gilchrist) is overspannen door de stress die de problemen van een tiener zijn met zich meebrengen. Hij laat zich opnemen in een inrichting waar hij door het sluiten van de jeugdafdeling in de volwassenenafdeling terechtkomt. Hij wordt daar snel vrienden met Bobby (Zach Galifianakis), die zijn mentor en beschermer wordt. Craig voelt zich daar aangetrokken tot zijn leeftijdgenoot Noelle (Emma Roberts). Wanneer hem een minimale verblijftijd van vijf dagen wordt opgelegd, wordt Craig ondersteund door vriendschappen binnen en buiten de inrichting en leert hij meer over leven, liefde en de druk die opgroeien met zich meebrengt.

Vanaf 16 augustus op Netflix

OOK DEZE TITELS ZIJN NIEUW:

Verschijnt op 1 augustus

‘A certain magical index’ - seizoen 1

‘Where Eagles Dare’

‘Inspector Gadget’- seizoen 3

‘The Smurfs 2'

‘LEGO Friends: Girls on a Mission’

‘Miraculous: Tales of Ladybug & Cat Noir’- seizoen 2

‘A Certain Scientific Railgun’- seizoen 1

‘The Chefs Line’- seizoen 1

Verschijnt op 2 augustus

‘She-Ra’- seizoen 3

‘Otherhood’

‘Derry Girls’- seizoen 2

‘Dear White People’- seizoen 3

‘Basketball or Nothing’ - seizoen 1

‘Ad Vitam (S01)

Ask the StoryBots (S03)

Léa & I

Verschijnt op 4 augustus

‘Patriot Act with Hasan Minhaj’ - seizoen 4

‘Coco’

Verschijnt op 5 augustus

‘No Good Nick’ - seizoen 1

‘Enter The Anime’

‘Power Rangers’

Verschijnt op 7 augustus

‘Blade Runner 2049'

Verschijnt op 8 augustus

‘Dollar’ - seizoen 1

‘The Naked Director’ - seizoen 1

‘Wu Assassins’ - seizoen 1

Verschijnt op 9 augustus

‘GLOW’ - seizoen 3

‘Cable Girls’ - seizoen 4

‘Tiffany Haddish Presents: They Ready’ - seizoen 1

‘Rocko’s Modern Life: Static Cling’

‘Spirit: Samen Vrij – Ponyverhalen’ - seizoen 1

‘The InBESTigators’ - seizoen 1

Verschijnt op 10 augustus

‘Sex and the City 2'

Verschijnt op 15 augustus

‘Cannon Busters’ - seizoen 1

‘Whindersson Nunes: Adulto’