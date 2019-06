Nieuw op Netflix: deze topfilms- en series verschijnen de komende weken

03 juni 2019

Een nieuwe maand, een nieuwe lading op Netflix. De streamingdienst gooit alweer een heleboel fantastische films, series en documentaires online, dus reserveer alvast enkele vakantiedagen of -weken voor alle nieuwigheden. Wij sommen de beste titels op die binnenkort verschijnen.

ONZE TIPS

‘Black Mirror’ - seizoen 5: de schaduwzijde van technologie

Op 5 juni verschijnt het vijfde seizoen van ‘Black Mirror’ op Netflix. Het seizoen telt amper drie afleveringen, maar die werden bedacht en geschreven door Charlie Brooker, het brein achter zowat de hele reeks. Zoals altijd draait ook dit seizoen rond manieren waarop technologie ons leven verwoest. Er duiken ook een aantal bekende gezichten op, zoals popster Miley Cyrus, Andrew Scott (‘Sherlock’, ‘Spectre’) en Anthony Mackie (‘Avengers’, ‘8 Mile’).

Vanaf 5 juni op Netflix

‘Tales of the City’: bekende klassieker in een geslaagd nieuw jasje

In 1993 kwam de reeks ‘Tales of the City’ - gebaseerd op een serie boeken - voor het eerst uit, nu steekt Netflix de reeks in een compleet nieuw jasje. ‘Tales of the City’ vertelt het verhaal van Mary Ann (gespeeld door Laura Linney), die na 20 jaar besluit terug te keren naar San Francisco, waar haar dochter Shawna (Ellen Page) en haar ex-man Brian (Paul Gross) nog wonen sinds Mary Ann het gezin verliet. Een stap die ze had gezet in de hoop om stevig carrière te maken, maar nu ze te kampen krijgt met midlifecrisis, is het tijd om terug te keren. In San Francisco ontdekt ze al snel een heel nieuwe wereld. Hint: deze reeks is ideaal om te bekijken tijdens Pride Month.

Vanaf 7 juni op Netflix

‘Jinn’: meeslepende eerste Arabische Netflix-Original

Deze maand laat Netflix zijn eerste eigen Arabische reeks op de wereld los. Jinn gaat over een groepje Arabische tieners in Jordanië die tijdens een bezoek aan de oude stad Petra in aanraking komen met het bovennatuurlijke. Ze laten zonder het te beseffen djinns - onzichtbare wezens - los in hun wereld. De vriendschap van de jongeren wordt zwaar op de proef gesteld als blijkt dat ze de wereld moeten redden van de ondergang.

Vanaf 13 juni op Netflix

‘Beats’: voor alle kijkers die houden van een streepje muziek

Netflix pakt deze maand ook uit met een uitstekende muzikale film. In ‘Beats’ probeert een 17-jarige artiest uit Chicago het te maken in het wereldje. De tiener gaat niet meer naar school, gezien de onveilige situatie in de slechte buurt waar hij is opgegroeid. Hij zag dan ook met zijn eigen ogen hoe zijn zus werd doodgeschoten en krijgt haar dood maar niet verwerkt. Maar wanneer hij plots bezoek krijgt van een schoolmedewerker die ook met muziek bezig is en in hem een groot talent ziet, verandert zijn leven.

Vanaf 19 juni op Netflix

‘Murder Mystery’: hilarische komedie met Jennifer Aniston en Adam Sandler

‘Murder Mystery’ vertelt het verhaal van een politieagent (Adam Sandler) uit New York City en zijn vrouw (Jennifer Aniston) die op een langverwachte reis naar Europa gaan. Tijdens de vlucht ontmoet het koppel een multimiljonair, die hen uitnodigt voor een intiem diner op zijn jacht. Wanneer de miljonair net die avond om het leven komt, zijn de twee plots hoofdverdachten in de moordzaak.

Vanaf 14 juni op Netflix

‘Dunkirk’: uitstekende oorlogsfilm die je niet meer loslaat

Dunkirk opent met honderdduizenden Britse en geallieerde troepen die omringd worden door de vijand. Ze zitten gevangen op het strand met hun rug naar de zee gekeerd. Het lijkt een onmogelijke situatie nu de vijand hen van alle kanten heeft ingesloten.

Vanaf 14 juni op Netflix

OOK DEZE TITELS ZIJN NIEUW:

Vanaf 1 juni

‘Batman and Harley Quinn’

‘One Spring Night’ - seizoen 1

‘#Selfie’

‘Oh, Ramona!’

‘Robocar Poli’ - seizoen 2

‘American Crime Story: Versace’ - seizoen 1

‘Elementary’ - seizoen 6

Vanaf 2 juni

‘Ocean’s Thirteen’

Vanaf 3 juni

‘Malibu Rescue’ - seizoen 1

Vanaf 5 juni

‘Happy!’ - seizoen 2

‘Black Mirror’ - seizoen 5

Vanaf 7 juni

‘Tales of the City’ - seizoen 1

‘I Am Mother’

‘Designated Survivor’ - seizoen 3

‘3%’ - seizoen 3

‘The Chef Show’

‘The Black Godfather’

‘Elisa and Marcela’

‘Super Monsters Monster Pets’

Vanaf 8 juni

‘Rules Don’t Apply’

‘Rupaul’s Drag Race Holi-Slay Spectacular’

Vanaf 10 juni

‘Dummie de Mummie 2'

Vanaf 12 juni

‘Rolling Thunder Revue: A Bob Dylan Story by Martin Scorsese’

‘Jo Koy: Comin’ in Hot’

Vanaf 13 juni

‘JINN’

Vanaf 14 juni

‘Leila’ - seizoen 1

‘Murder Mystery’

‘Aggretsuko’ - seizoen 2

Vanaf 15 juni

‘Dunkirk’