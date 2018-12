Nieuw op Netflix: deze topfilms- en series verschijnen de komende weken TDS

25 december 2018

08u00 0 TV Een nieuwe maand, een nieuwe lading series en films op Netflix. Wij sommen de beste titels op die de komende weken verschijnen én geven een overzicht van de series en films die zullen verdwijnen.

ONZE TIPS

‘Comedians Of The World’: talenten van overal geven beste van zichzelf

Op nieuwjaarsdag pakt Netflix uit met ‘Comedians Of The World’. Hét perfecte excuus om urenlang schaterlachend op de bank te liggen. Deze gloednieuwe comedy-reeks weet voor het eerst liefst 47 komieken uit 13 verschillende regio’s samen te krijgen. Er komen 8 talen aan bod, waaronder ook het Nederlands. De Nederlandse komieken Soundos El Ahmadi, Martijn Koning en Rayen Panday maken immers ook hun opwachting. In elke aflevering zijn verschillende stand-up specials te zien van comedians met verschillende stijlen, genders en etniciteiten.

‘Comedians Of The World’ is beschikbaar vanaf 1 januari

‘Titans’: voor alle fans van superhelden

‘Titans’ volgt jonge helden uit het DC-universum en hun weg naar volwassenheid. De serie maakt deel uit van de klassieke Teen Titans-franchise. Dick Grayson en Rachel Roth, een speciaal jong meisje bezeten door een vreemde duisternis, raken verwikkeld in een samenzwering die de hel op aarde zou kunnen brengen. Onderweg krijgen ze hulp van Starfire en de sympathieke Beast Boy. Samen worden ze een surrogaatfamilie en een team van helden.

‘Titans’ is beschikbaar vanaf 11 januari

‘Tidying Up with Marie Kondo’: voor zij die op orde en netheid staan

In 2015 veroverde Marie Kondo de wereld met haar befaamde opruimtechniek, de KonMari-methode. Haar mantra “hou alleen de dingen bij waar je gelukkig van wordt” werd niet alleen vereeuwigd in haar bestseller ‘Opgeruimd!’, de Japanse heeft nu ook een programma op haar palmares staan. In de Netflix-serie staat Kondo mensen bij in hun strijd tegen rommel zodat ze terug de vreugde in hun huis en leven kunnen vinden.

‘Tidying Up with Marie Kondo’ is beschikbaar vanaf 1 januari

‘The Girl on the Train’: thriller die je niet meer loslaat

De gescheiden Rachel Watson ziet tijdens haar dagelijkse rit naar het werk altijd een in haar ogen perfect koppel: Megan en Scott Hipwell. Het verhaal krijgt echter een heel donker randje als Rachel iets gruwelijks ontdekt. Daarna wordt ze op een dag onverklaarbaar gewond wakker en is Megan vermist. Terwijl Rachel verstrikt raakt in de verdwijningszaak, trekt ze op eigen houtje op onderzoek uit.

‘The Girl on the Train’ is beschikbaar vanaf 1 januari

‘Fifty Shades of Grey’: herbeleef de hype

De destijds langverwachte filmadaptatie van de internationale bestseller ‘50 Shades of Grey’, waarin de net afgestudeerde Anastasia Steele een relatie krijgt met de jonge zakenman Christian Grey. Sinds de eerste uitgave is de trilogie vertaald in 51 talen en werden wereldwijd meer dan 100 miljoen exemplaren verkocht. De rollen van Christian Grey en Anastasia Steele zijn weggelegd voor Jamie Dornan en Dakota Johnson. Zij ontbloten hun duistere kantjes en zorgen voor heel wat passie en intriges.

‘Fifty Shades of Grey’ is beschikbaar vanaf 1 januari

‘The Bridge’ - seizoen 4: Scandinavische topkrimi

Een vrouw is gestenigd op Peberholm, een Deens eilandje bij de Sontbrug. Het slachtoffer is Margrethe Thormod, directeur van een migratiebureau in Kopenhagen, die recent was verwikkeld in een deportatieschandaal. Samen met zijn Deense collega Jonas Mandrup begint rechercheur Henrik Sabroe een onderzoek naar de lugubere moord. Dit is het vierde en laatste seizoen van de Deens-Zweedse coproductie, die over heel de wereld geprezen werd voor haar sterke verhaallijnen en vertolkingen.

‘The Bridge’ - seizoen 4 is beschikbaar vanaf 1 januari

Ook deze titels zijn nieuw:

‘The Amazing Spider-Man’: vanaf 1 januari

‘Furious 7': vanaf 1 januari

‘Ghost’: vanaf 1 januari

‘Elf’: vanaf 1 januari

‘The Mask’: vanaf 1 januari

‘A Series of Unfortunate Events’ - seizoen 3: vanaf 1 januari

‘Pinky Malinky’: vanaf 1 januari

‘Lionheart’: vanaf 4 januari

‘Solo’: vanaf 4 januari

‘The Last Laugh’: vanaf 4 januari

‘Sex Education’: vanaf 11 januari

‘Friends from College’ – seizoen 2: vanaf 11 januari

‘Back with the Ex’: vanaf 11 januari

‘ReMastered: Massacre at the Stadium’ (Documentaire): vanaf 11 januari

‘Revenger’: vanaf 15 januari

‘Stay Hungry: Sebastian Maniscalco’ (Comedy): vanaf 15 januari

‘Star Trek: Discovery’ - seizoen 2: vanaf 18 januari

Laatste kans: deze titels verdwijnen

‘The Koala Brothers’ - 1 seizoen: verdwijnt op 1 januari

‘Blue Mountain State’ - 3 seizoenen: verdwijnt op 5 januari