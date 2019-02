Nieuw op Netflix: deze topfilms- en series verschijnen de komende weken TK

01 februari 2019

Een nieuwe maand, een nieuwe lading series en films op Netflix. Wij sommen de beste titels op die de komende weken verschijnen.

ONZE TIPS

‘Russian Doll’ - vanaf 1 februari

Natasha Lyonne, ook wel bekend van ‘Orange Is The New Black’, speelt de hoofdrol in deze knotsgekke serie - die wij zouden vertalen als ‘Matroesjka’. Ze creëerde de serie samen met Amy Poehler en vertolkt naar eigen zeggen haar eigen weg naar volwassenheid, maar dan in op een ‘Inception’-manier. Ze kruipt in de huid van Nadia, een game-ontwerpster die haar 36ste verjaardag steeds opnieuw beleeft en op allerlei gruwelijke manieren aan haar eind komt - tot ze op een volwassen manier leert functioneren in de maatschappij. Diepzinnig én hilarisch tegelijkertijd.

‘Goodfellas’ - vanaf 1 februari

Meer dan Martin Scorsese en Robert De Niro heeft deze film eigenlijk niet nodig aan promotie, maar we doen toch een poging: deze legendarische prent brengt het verhaal over de opkomst en de val van maffialid Henry Hill, zijn vrienden en zijn familie. ‘Goodfellas’ rijfde in 1990 maar liefst zes Oscarnominaties binnen, al kon enkel Joe Pesci zijn beeldje voor ‘beste acteur in een bijrol’ mee naar huis nemen. Bij de BAFTA’s werd er wel getriomfeerd: de film won vijf prijzen, waaronder ‘beste film’ en ‘beste regie’. Tot op de dag van vandaag is het een van de beste films in het gangstergenre.

‘Dirty John’ - vanaf 14 februari

Deze reeks met Eric Bana in de hoofdrol mag dan wel op Valentijn verschijnen, romantisch is het allerminst. De serie is gebaseerd op de populaire gelijknamige podcast die vorig jaar furore maakte - de eerste zes weken haalde die dan 10 miljoen downloads. Het is dan ook een stevig (en waargebeurd) verhaal. Debra Newell, een rijke en succesvolle dame, wordt verliefd op John Meehan. Hij lijkt de perfecte man, maar hun romance ontaardt al snel in een thriller van geheimen, leugens, manipulatie en - naar het einde toe - een gevecht op leven en dood. Netflix is zo zeker van zijn zaak met deze reeks dat er al een tweede seizoen in de maak is.

‘The Umbrella Academy’ - vanaf 15 februari

In oktober 1989 bevallen 43 vrouwen van een baby. Ze kennen elkaar niet, maar hebben wel één ding gemeen: ze waren de dag voor de geboorte nog niet zwanger. Een aantal van de mirakelkinderen - die ook superkrachten blijken te hebben - worden geadopteerd door miljardair Sir Reginald Hargreeves, die hen in zijn school klaarstoomt om de wereld te redden. Al loopt dat natuurlijk niet volgens plan.

Deze opzet vormde de basis voor de Netflix-reeks ‘The Umbrella Academy’, die gebaseerd is op de gelijknamige comics. De strips werden in 2007 voor het eerst gepubliceerd en prima onthaald. Fans kijken al sinds 2015 - toen de serie werd aangekondigd - uit naar de verfilming van hun favoriete stripreeks.

‘The Breaker Upperers’ - vanaf 15 februari

Wil je graag terug single zijn, maar vind je het veel te lastig om zelf een einde te maken aan je relatie? Dan is dat een beetje laf, maar ook iets waar in ‘The Breaker Upperers’ een mouw aan te passen valt. In de film hebben Jen en Mel (vertolkt door de relatief onbekende actrices Madeleine Sami and Jackie van Beek) er hun job van gemaakt om andermans relatie om zeep te helpen. Dat brengt hen in de meest bizarre situaties, en blijkt ook een grote impact te hebben op hun eigen (liefdes)leven. Sami en van Beek spelen niet alleen de hoofdrollen in de prent. Ze schreven ook zelf het verhaal én regisseerden hun eigen prestaties.

‘Meet Joe Black’ - vanaf 15 februari

In tegenstelling tot ‘Dirty John’ is deze wél een uitgelezen Valentijn-film. In deze fikse dosis nostalgie kruipt de jonge Brad Pitt - de film dateert van 1998 - in de huid van Magere Hein, die nood heeft aan vakantie. Hij besluit om die te nemen in de omgeving van zijn volgende ‘slachtoffer’ (gespeeld door Anthony Hopkins), en wordt stapelverliefd op diens dochter. Een portie onvervalste romantiek, alstublieft.

‘Isn’t It Romantic’ - vanaf 28 februari

Dat niet alleen ranke en slanke actrices de hoofdrol in een romantische komedie kunnen spelen, bewijst Rebel Wilson in ‘Isn’t It Romantic’ - al is dit exemplaar eerder satirisch dan romantisch. In de film krijgt Natalie (Rebel Wilson) een klap op haar hoofd, waarna ze in een romantische komedie verzeild geraakt, inclusief bijna-liefdesscènes met Liam Hemsworth. Oscars zal de prent nooit winnen, maar een uurtje of twee vertier is wél gegarandeerd.

OOK DEZE TITELS ZIJN NIEUW

Netflix Original Series

‘Nightflyers’ - vanaf 1 februari

‘One Day At A Time’ (seizoen 3) - vanaf 8 februari

‘Nailed It! Mexico’ - vanaf 8 februari

‘Duburra’ (seizoen 2) - vanaf 22 februari

‘Go! Vive A Tu Manera’ - vanaf 22 februari

‘Shadowhunters: The Mortal Instruments’ (seizoen 3B) - vanaf 26 februari

Weekly Series

‘Star Trek’: Discovery (seizoen 2) - elke vrijdag

Series

‘The Story Of Us With Morgan Freeman’ (seizoen 1) - vanaf 18 februari

Netflix Original Films

‘Velvet Buzzsaw’ - vanaf 1 februari

‘High Flying Bird’ - vanaf 8 februari

‘Paddleton’ - vanaf 22 februari



Netflix Original Comedy Specials

‘Ray Romano: Right Here, Around The Corner’ - vanaf 5 februari



‘Ken Jeong: You Complete Me, Ho’ - vanaf 14 februari

Films

‘De Prinses en De Kikker’ - vanaf 1 februari

‘How To Lose A Guy In 10 Days’ - vanaf 1 februari

‘Jurassic World’ - vanaf 7 februari

‘Gangster Squad’ - vanaf 12 februari

‘Liar Liar’ - vanaf 15 februari

‘Identity Thief’ - vanaf 15 februari

‘Role Models’ - vanaf 15 februari

‘Sea Of Love’ - vanaf 15 februari

‘Life’ - vanaf 16 februari

‘Apollo 13' - vanaf 28 februari

‘Patch Adams’ - vanaf 28 februari

‘Red Dragon’ - vanaf 28 februari

Netflix Original Documentaries

‘Remastered: The Two Killings Of Sam Cooke’ - vanaf 8 februari

‘Larry Charles’ Dangerous World Of Comedy’ - vanaf 15 februari

‘Chef’s Table’: Volume 6 - vanaf 22 februari

Netflix Kids & Family

‘Free Rein: Valentine’s Day’ - 1 februari

‘True: Gelukkige Hartjesdag’ - 1 februari

‘De heldenverhalen Van Kapitein Onderbroek’ (seizoen 2) - vanaf 8 februari

‘Kevin Hart’s Guide to Black History’ - vanaf 8 februari

‘De Drakenprins’ (seizoen 2) - vanaf 15 februari