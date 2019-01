Nieuw op Netflix: deze topfilms- en series verschijnen de komende weken TDS

11 januari 2019

14u00

Een nieuwe maand, een nieuwe lading series en films op Netflix. Wij sommen de beste titels op die de komende weken verschijnen én geven een overzicht van de series en films die zullen verdwijnen.

ONZE TIPS

‘Black Earth Rising’: spanning van Britse bodem

Black Earth Rising is een Engelse thrillerserie van de zender BBC Two en Netflix. De complexe reeks gaat over de persoonlijke, juridische en politieke beroering die ontstaat door de vervolging van plegers van internationale oorlogsmisdaden. Het verhaal neemt je mee naar Engeland, Afrika en de VS, waar Kate Ashby (gespeeld door Michaela Coel) als een jong kind werd gered tijdens de Rwandese genocide en geadopteerd door Eve Ashby (Harriet Walter). Kate is opgegroeid in Engeland en werkt nu als journalist en juridisch onderzoeker. Wanneer Eve een zaak in beweging zet bij het Internationaal Strafhof en een Afrikaanse ambtenaar vervolgt, brengt het Michael en Kate naar een reis die hun leven voor altijd een andere wending zal geven.

‘Black Earth Rising’ is beschikbaar vanaf 25 januari

‘Pose’: nieuwe kijk op ballroomcultuur in de jaren 80

Jarenlang was Ryan Murphy het creatieve meesterbrein bij het Amerikaanse netwerk FX. Hij scheerde hoge toppen met series als ‘Glee’, ‘American Horror Story’ en ‘Feud’, maar werd recent door Netflix ingelijfd. Pose speelt zich af in New York in de jaren 80 en gaat over het leven in societykringen, de opkomst van het luxe-tijdperk, de literaire wereld en die van de ondergrondse homoscene. De serie - die visueel een pareltje is - focust zich specifiek op het fenomeen drag ball culture, waarbij dansers en drag queens uit verschillende ‘houses’ strijden om prijzen en erkenning.

‘Pose’ is beschikbaar vanaf 31 januari

‘Close’: meeslepende actiethriller over ‘beste’ vrouwelijke bodyguard ter wereld

Sam (vertolkt door Noomi Rapace) wordt wereldwijd aanzien als de beste vrouwelijke bodyguard ter wereld. Ze is een ware expert als het op terrorismebestrijding aankomt. Ze neemt een job aan waarbij ze de steenrijke en verwaande erfgename Zoë (Sophie Nélisse) in bescherming moet nemen. Na een gewelddadige poging tot ontvoering moet het duo op de vlucht slaan om in leven te blijven. De film is overigens volledig fictief, maar de rol van Sam is wel gebaseerd op Jacquie Davis, een van ‘s werelds meest toonaangevende vrouwelijke lijfwachten. Haar cliënten waren J.K. Rowling, Nicole Kidman en leden van de Britse koninklijke familie.

‘Close’ is beschikbaar vanaf 18 januari

‘Fyre Festival: the greatest party that never happened’: achter de schermen van de grootste feestflop ooit

Het Fyre Festival werd aangekondigd als een luxueus muziekevenement met vele socialmediasterren. De werkelijkheid was echter heel anders. Dit blijkt uit deze documentaire waarin een kijkje wordt genomen achter de schermen van de beruchte ontrafeling van dit muziekfestival. Het werd gepromoot met supermodellen in bikini en er zouden superieure muziekuitvoeringen en chique voorzieningen zijn. Gasten kwamen er om de realiteit te ontdekken maar deze was ver van hetgeen beloofd werd.

‘Fyre Festival: the greatest party that never happened’ is beschikbaar vanaf 18 januari

‘Pitch Perfect’: Muzikaal genot voor iedereen

Twee concurrerende a capella zanggroepen, de Barden Bellas - bestaande uit allemaal meisjes - en de Barden Treblemakers - allemaal jongens, willen het International Championship of Collegiate A Capella winnen, dat elk jaar gehouden wordt op Carnegie Hall. De Barden Bellas krijgen echter te maken met persoonlijke problemen: hun zangeres Chloe heeft stemproblemen, velen van hen zijn afgestudeerd en hun leider Aubrey probeert wanhopig te groep bijeen te houden. Dan wordt de eerstejaarsstudente Beca Mitchell in de groep opgenomen. De rebelse Beca heeft goede ideeën, maar deze worden routinematig neergesabeld door Aubrey.

‘Pitch Perfect’ is beschikbaar vanaf 18 januari

‘Indignation’: ijzersterk drama

We zijn in 1951. Marcus is een joodse slagerszoon uit New Jersey die besluit te gaan studeren aan een college in Winesburg, Ohio. Tegen de achtergrond van de Koreaanse oorlog krijgt Marcus te maken met antisemitisme en seksuele onderdrukking. Op een dag komt de knappe blondine Olivia Hutton in zijn leven, waarbij ze ondanks hun grote verschillen verliefd worden op elkaar

‘Indignation’ is beschikbaar vanaf 30 januari

OOK DEZE TITELS ZIJN NIEUW

Netflix Original Series

‘Yummy Mummies’: beschikbaar vanaf 18 januari

‘Grace & Frankie’ - Seizoen 5: beschikbaar vanaf 18 januari

‘Justice’: beschikbaar vanaf 21 januari

‘Kingdom’: beschikbaar vanaf 25 januari

‘Club de Cuervos’ - Seizoen 4: beschikbaar vanaf 25 januari

‘Unbreakable Kimmy Schmidt’ - Seizoen 4 Deel 2: beschikbaar vanaf 25 januari

Netflix Original Documentaries

‘Trigger Warning With Killer Mike’: beschikbaar vanaf 18 januari

‘Conversations With A Killer: The Ted Bundy Tapes’: beschikbaar vanaf 24 januari

Netflix Kids & Family

‘Carmen Sandiego’: beschikbaar vanaf 18 januari

‘Trolls: Door met de Beat!’ - Seizoen 5: beschikbaar vanaf 18 januari

Nieuw op Netflix

‘Suits’ - Seizoen 6: beschikbaar vanaf 25 januari

‘Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales’: beschikbaar vanaf 27 januari

LAATSTE KANS: DEZE TITELS VERDWIJNEN

‘Inferno’: verdwijnt op 12 januari

‘Demon Inside (Espectro)’: verdwijnt op 12 januari

‘The Legend of Hercule’: verdwijnt op 13 januari

‘The Team’ - seizoen 1: verdwijnt op 14 januari

‘The Cliff’ - seizoen 1 en 2: verdwijnt op 14 januari

‘Rogue One: A Star Wars Story’: verdwijnt op 18 januari

‘The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring’ - verdwijnt op 19 januari

‘Lockup: Raw’ - seizoen 1: verdwijnt op 27 januari

‘Johan Falk’: verdwijnt op 31 januari