Nieuw op Netflix: deze topfilms- en series verschijnen de komende weken TDS

01 juli 2019

11u30

Bron: Netflix 0 TV Een nieuwe maand, een nieuwe lading op Netflix. De streamingdienst gooit alweer een heleboel fantastische films, series en documentaires online, dus reserveer alvast enkele vakantiedagen of -weken voor alle nieuwigheden. Wij sommen de beste titels op die binnenkort verschijnen.

ONZE TIPS

‘La Casa de Papel’ - deel 3: tijd voor de grootste overval ooit uitgevoerd

Het wachten is voorbij, want het nieuwe deel van ‘La Casa de Papel’ is door Netflix vrijgegeven. Nadat de professor verdwijnt met een miljard euro van de FNMT, krijgt hij een telefoontje: een van de leden van de band is gevangen genomen. De enige manier om hem te redden en de geheime verblijfplaats van de anderen te beschermen, is om ze allemaal weer bij elkaar te brengen om een nieuwe overval uit te voeren, de grootste overval ooit uitgevoerd.

‘La Casa de Papel: deel 3’ is vanaf 19 juli te zien op Netflix.

‘Stranger Things’ - seizoen 3: nieuw seizoen mysterie troef

In het tweede seizoen van ‘Stranger Things’ werd Will, na zijn verdwijning in de Upside Down, bezeten door het monster The Mind Flayer. Dat terwijl er nog steeds geen spoor was van Eleven. Uiteindelijk keerde Eleven terug en kwam alles weer goed na een hels gevecht tegen de Demogorgons. Maar in de laatste aflevering, terwijl de kinderen rustig op hun eerste bal stonden te dansen en zich van geen kwaad bewust waren, bleek The Mind Flayer nog altijd onder Hawkins te leven. Het derde seizoen speelt zich opnieuw af in Hawkins, Indiana, in 1985. De zomer is aangebroken en de kinderen hebben een zomerbaantje in het nieuwe winkelcentrum Starcourt Mall of genieten van hun zomervakantie. Maar hoe rustig zal deze zomer verlopen?

‘Stranger Things’ - seizoen 3 is vanaf 4 juli te zien op Netflix.

‘IT’: perfecte prent voor avondje griezelen

Als in het stadje Derry, in de Amerikaanse staat Maine, mensen op mysterieuze wijze verdwijnen, krijgt een groepje jonge kinderen te maken met hun grootste angst. Ze komen oog in oog te staan met de clown Pennywise, die al eeuwenlang dood en verderf zaait.

‘IT’ is vanaf 12 juli te zien op Netflix.

‘Bridesmaids’: hilarische komedie voor alle leeftijden

Het leven van Annie is een puinhoop: ze gelooft niet meer in de liefde en is altijd blut. Wanneer ze door haar beste vriendin Lilian als getuige op haar bruiloft wordt gevraagd, besluit ze Lilian en de hele groep bruidsmeiden mee te nemen op een wilde trip met het huwelijk als eindstation.

‘Bridesmaids’ is vanaf 1 juli te zien op Netflix.

‘Typewriter’: Indiase Netflix-serie die je bij de keel grijpt

Wanneer een gezin verhuist naar een huis in de buitenwijken van Goa waar het naar verluidt spookt, besluit een groep jonge vrienden op onderzoek uit te gaan.

‘Typewriter’ is vanaf 19 juli te zien op Netflix.

‘4 Latas’: Spaans film van uitstekende kwaliteit

Jean Pierre (Jean Reno) en Tocho reizen af naar Mali, wanneer ze te horen krijgen dat hun vriend Joseba ernstig ziek is geworden. Terugdenkend aan de reizen die ze met z’n drieën in de jaren 80 door Afrika maakten, besluiten ze om de Sahara per auto te doorkruisen. Dit vormt het begin van een avontuur vol emoties en ontmoetingen dat hun leven voorgoed zal veranderen.

‘‘4 Latas’: is vanaf 12 juli te zien op Netflix.



OOK DEZE TITELS ZIJN NIEUW

Netflix Original Series

‘Comedians in Cars Getting Coffee: New 2019: Freshly Brewed’: vanaf 19 juli

‘Queer Eye’ - seizoen 4: vanaf 19 juli

‘Workin’ Moms’ - seizoen 2: vanaf 25 juli

‘Another Life’: vanaf 25 juli

‘Orange Is The New Black’ - seizoen 7: vanaf 26 juli

‘My First First Love’ - seizoen 2: vanaf 26 juli

‘Sugar Rush’ - seizoen 2: vanaf 26 juli

Netflix Films

‘Secret Obsession’: vanaf 18 juli

‘The Red Sea Diving Resort’: vanaf 31 juli

Netflix Original Comedy Specials

‘Katherine Ryan: Glitter Room’: vanaf 1 juli

‘Frankenstein’s Monster’s Monster, Frankenstein’: vanaf 16 juli

‘Whitney Cummings: Can I Touch It’: vanaf 30 juli

Netflix Original Documentaires

‘Last Chance U: Indy’- part 2: vanaf 19 juli

‘The Great Hack’: vanaf 24 juli

Netflix Kids & Family

‘Free Rein: Season 3' - vanaf 6 juli

‘Family Reunion’: vanaf 10 juli

'3Below: Tales of Arcadia' - part 2: vanaf 12 juli

‘True Tunes: Songs’: vanaf 12 juli

‘Pinky Malinky’ - part 3: vanaf 17 juli

‘The Epic Tales of Captain Underpants’ - seizoen 3: vanaf 19 juli

‘The Worst Witch’ - seizoen 3: vanaf 26 juli

Nieuw op Netflix

‘Blow’: vanaf 1 juli

‘Dark Shadows’: vanaf 1 juli

‘Swiped’: vanaf 1 juli

‘Couples Retreat’: vanaf 1 juli

‘It’s Complicated’: vanaf 1 juli

‘The Milk System’: vanaf 2 juli

‘Marvel Thor: Ragnarok’: vanaf 7 juli

‘Suits’: vanaf 12 juli

‘Patriots Day’: vanaf 15 juli

‘The Shallows’: vanaf 21 juli

‘The Lego Ninjago Movie’: vanaf 24 juli

‘Daddy’s Home 2': vanaf 29 juli