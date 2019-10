Nieuw op Netflix: deze flinke dosis Halloween-horror mag je verwachten in oktober MVO

01 oktober 2019

12u00 2 TV Een nieuwe maand, een nieuwe lading op Netflix. En gezien de maand in kwestie oktober is, begint het aftellen naar Halloween. Daarom belooft de streamingdienst ons een grote dosis ‘Netflix and Chills’: met andere woorden, bibberen geblazen! Wij sommen de beste titels op die binnenkort verschijnen.

ONZE TIPS

‘In The Shadow Of The Moon’: een moordenares uit de toekomst

Het leven van een rechercheur gaat langzaam bergafwaarts door zijn obsessie voor een mysterieuze seriemoordenares die op een onbegrijpelijke manier te werk gaat. Haar slachtoffers sterven tegelijkertijd, maar ver uit elkaar. Het enige dat opvalt zijn twee wondjes in hun nek. Langzaam maar zeker begint te blijken dat er bovennatuurlijke krachten in het spel zijn: iedereen gaat vooruit in de tijd, maar de moordenaar, die gaat achteruit...

Verschijnt op 27 september

‘In The Tall Grass’ - Stephen King op zijn best

Fans van Stephen King (die dit jaar vast ‘Pet Sematary’ en ‘It: Chapter Two’ al hebben gezien in de bioscoop) kunnen hun hart ophalen met deze prent. Ze werd gebaseerd op een gelijknamige roman die hij schreef in samenwerking met Joe Hill. Het plot op zich klinkt een beetje belachelijk: een behekst grasveld dat slachtoffers naar binnen lokt. Maar King heeft een talent om in te spelen op onze kleine angsten: al dat hoge gras waar we niet overheen kunnen zien en waar we zomaar in kunnen verdwalen. Wat verschuilt zich daar misschien? Hoe langer je kijkt, hoe gruwelijker het wordt. Wanneer een zwangere vrouw en haar broer het veld in wandelen om een jongetje te helpen, komen ze tot de vaststelling dat ze er misschien nooit meer zullen vertrekken.

Verschijnt op 1 oktober

‘El Camino’ - Eindelijk weten we wat er met Jesse Pinkman is gebeurd

Goed nieuws voor de fans van ‘Breaking Bad’, want Jesse Pinkman (Aaron Paul) is eindelijk terug van weggeweest. In ‘El Camino’ komen we erachter hoe het met hem is afgelopen na het einde van de serie. Veel is er niet geweten over het plot, maar het gaat alvast om Jesse’s zoektocht naar de vrijheid, nadat hij uit de klauwen van zijn kidnappers ontsnapte.

Verschijnt op 11 oktober

‘HAUNTED’: spookverhalen, uit het leven gegrepen

Er staat ook een tweede seizoen van ‘HAUNTED’ op het programma: beklijvende getuigenissen van personen die écht geloven dat het spookt bij hen thuis. Hun verhalen, gepaard met passende beelden die werden opgenomen in hun studio, zullen je ongetwijfeld te stuipen op het lijf jagen. Gouden tip: niét alleen bekijken in het donker, tenzij je graag de rest van de nacht wakker ligt.

Verschijnt op 11 oktober

‘Eli’

Een jongetje met een aanslepende ziekte wordt opgenomen in een privékliniek. Zijn wanhopige ouders hopen dat hij daar wél geholpen kan worden. Eli ondergaat experimentele therapie, maar hij is daarna nooit meer dezelfde. Wat lijkt te starten als een interessant ziekenhuisdrama draait al snel uit op huiveringwekkende horror.

Verschijnt op 18 oktober

OOK DEZE TITELS ZIJN NIEUW

Verschijnt op 1 oktober

‘Nikki Glaser: Bangin’’ (Comedy)

‘Carmen Sandiego’ - seizoen 2 (kids)

‘Family Guy’ - seizoen 17

‘Eigen Kweek’ - seizoen 3

Verschijnt op 2 oktober

‘Living Undocumented’ (documentaire)

Verschijnt op 4 oktober

‘Peaky Blinders’ - seizoen 5

‘Raising Dion’

‘Rotten’ (documentaire)

‘Super Monsters’ - seizoen 3 (kids)

Verschijnt op 8 oktober

‘The Spooky Tale Of Captain Underpants’ Hack-A-Ween’ (kids)

‘Steve Jobs’

Verschijnt op 9 oktober

‘The Walking Dead’ - seizoen 9

Verschijnt op 10 oktober

‘Riverdale’ - seizoen 4 (wekelijks)

Verschijnt op 11 oktober

‘Instatiable’ - seizoen 2

‘Plan Coeur’ - seizoen 2

‘Fractured’

‘Notting Hill’

‘Gladiator’

‘Jaws’

‘Jaws 2'

‘Shrek’

‘Definitely Maybe’

‘The Purge’

‘Back To The Future Part III’

‘American Pie 2'

‘Love Actually’

‘Silver Linings Playbook’

Verschijnt op 16 oktober

‘Ghosts Of Sugar Land’ (documentaire)

Verschijnt op 18 oktober

‘Toon’ - seizoen 1 en 2

‘La Casa De Las Flores’ - seizoen 2

‘The Laundromat’

Verschijnt op 22 oktober

‘Jenny Slate: Stage Fright’ (Comedy)

Verschijnt op 25 oktober

‘The Kominsky Method’ - seizoen 2

‘Dolemite Is My Name’

‘Greenhouse Academy’ - seizoen 3 (kids)

Verschijnt op 27 oktober

‘Jumanji: Welcome To The Jungle’

Verschijnt op 28 oktober

‘Little Miss Sumo’ (documentaire)

Verschijnt 30 oktober

‘Pose’ - seizoen 2

Verschijnt op 31 oktober

‘The Bucket List’